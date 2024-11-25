教宗：仰望上主的青年，奔走而不疲倦

教宗誦念三鐘經後問候聚集在聖伯多祿廣場上的信眾時，請兩位韓國青年站在他的身旁，他們是世青節十字架交接的見證人。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各11月24日主日在宗座大樓窗口誦念三鐘經後的問候中邀請兩位韓國青年站在他的身旁。在當天上午彌撒結束之際，韓國青年從葡萄牙青年手中接過世青節十字架，並將其帶到韓國首爾。

教宗說：“今天，各地方教會慶祝第39屆世青節，主題是‘仰望上主的人，奔走而不疲倦’（參閱：依四十31）。如果不仰望上主，即使是青年有時也會感到疲倦！我問候葡萄牙和韓國代表團，他們傳遞了走向2027年在首爾舉行的世青節的‘接力棒’。讓我們為兩個代表團鼓掌。”

接著，教宗提到23日在西班牙巴塞羅那榮列真福品的克勞塞亞斯（Cayetano Clausellas Ballvé）神父和平信徒托爾特（Antonio Tort Reixachs），“他們於1936年在西班牙因信仰而遇害”。

此外，教宗也提到兩位真福將榮列聖品的日期。他說，“就如我曾宣布的，明年4月27日，在禧年青少年慶典上，我將冊封真福阿庫蒂斯（Carlo Acutis）為聖人。此外，從聖座封聖部獲悉，真福弗拉薩蒂（Pier Giorgio Frassati）的列聖品案審理的程序即將圓滿結束，在徵得樞機們的意見後，我決定在明年8月3日禧年的青年活動期間將真福弗拉撒蒂冊封為聖人”。

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