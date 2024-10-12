天主教敘利亞禮宗主教尤南感謝教宗對黎巴嫩的支持

正在羅馬參加世界主教會議的安提約基雅天主教敘利亞禮宗主教尤南11日與教宗會面，他感謝教宗對黎巴嫩的幫助和支持。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各10月11日接見了正在羅馬參加世界主教會議的安提約基雅天主教敘利亞禮宗主教尤南。與教宗會晤後，宗主教向梵蒂岡媒體表示：“這是一次非常美好的會見，我衷心感謝教宗，我感謝普世教會的領袖多年來對遭受苦難的黎巴嫩父親般的幫助和支持。”

尤南宗主教表示，“教宗說的好，黎巴嫩正在不斷增加的暴力已無法接受。這個小國在中東和整個地區曾是一顆珍珠，不幸的是，黎巴嫩受到許多侵犯……教宗非常關懷黎巴嫩人民，呼籲交戰各方確保和平”。

宗主教以痛苦的心情注視著黎巴嫩的情勢，最近戰爭在整個領土上蔓延，炸彈落在貝魯特。尤南宗主教表示，“我們無法解決巴勒斯坦的問題，阿拉伯聯盟該當介入並找到解決方案”。令宗主教擔憂的是，所有人被迫離開自己的家園，“約有1百萬人遷移，其中很多人是無辜的”。

安提約基雅天主教敘利亞禮宗主教提到人道主義危機，他說，這不是最緊迫的：最緊迫的是使黎巴嫩有自己的身分認同，有自主權及解決其問題的可能行。宗主教也寄望找到確保所有黎巴嫩人安全的方法。

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