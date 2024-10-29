教宗鼓勵斯卡拉布里尼傳教士：照顧移民和遭遇不公對待的人

教宗10月28日接見了聖嘉祿會修會大會的全體與會者，提醒他們福傳使命的三個面向：移民、牧靈關懷和愛德工作，使之成為真正的“希望的朝聖者”。

(梵蒂岡新聞網)教宗方濟各10月28日上午在梵蒂岡接見了聖嘉祿會（俗稱“斯卡拉布里尼傳教會”）第16屆修會大會的全體與會者。教宗讚賞他們以禧年的格言“希望的朝聖者”為該屆修會大會的主題。教宗從三個方面提醒他們獨特的傳教使命：移民，“希望的主人”；專門的牧靈工作；具體的愛德，愛要重新將人、人的權利和尊嚴置於中心。

移民“在他處尋獲日用食糧”

關於移民，教宗首先說道：“在為移民的傳教和愛德牧靈關懷規劃時，你們選擇從禧年的格言中汲取靈感，真是太好了”。教宗說：“我是移民的兒子，我們來到美洲，我們一直生活在那裡，促進它的發展，向前推進。”人離開故土就是希望“在他處尋獲日用的食糧”。

“移民的堅韌頑強，總是得到留在故鄉的家庭的愛的支持，這教會了我們很多東西，尤其是對你們這些‘移民中的移民，正如你們會祖希望你們的那樣，你们要分享他們的旅程。”

救恩的歷史就是移民的歷史

接著，教宗指出，透過“基督與在外鄉人身上呈現的相遇、對話、接納的動力”，“你們與他們一起成長，彼此團結互助，‘在天主內，唯獨在天主內’獲得釋放”。“你們不要忘記舊約中的歷史：寡婦、孤兒和客居他鄉者。他們是天主優先選擇的人。”

“尋求未來是移民的追求，此外，也表達出一種對救恩的需要，這使眾人共同的需要，越過種族和地位的不同。”

教宗強調，事實上，“正確理解並生活”出這旅程，“儘管在痛苦中，也能成為一所寶貴的信仰與人性的學校，無論對那些提供幫助的人還是那些被幫助的人都如此。我們不該忘記救恩史是移民、行走中的子民的歷史”。

與移民共同成長

隨後，教宗談到第二個方面，即對移民的牧靈關懷。教宗說：“我們許多兄弟姊妹的家園被剝奪，他們經歷了不義和暴力往往極不人道，以至使那最堅強的人也會陷入絕望或聽天由命的黑暗之中。”教宗提醒道，不容忽視的是，每一位移民“都應受到接納、陪伴、提升與融合”。需要有人在移民的傷痛前彎下腰，“照顧他們極脆弱的身體、精神和心理”。

教宗指出：“需要在物質、宗教和人性層面進行關懷的牧靈，好能支持他們的希望，以此建立通往天主的內心旅程。天主是旅程中忠信旅伴，祂始終與受苦者同在。”

愛德工作以人為中心

隨後，教宗講到了第三個方面，即具體的愛德使命。教宗解釋，如果在《聖經》中，“禧年的法律之一是將土地歸還給那些失去土地的人，那麼今天這種正義的行為該當實現。另外，在愛德使命工作，要重新將人、他們的權利和尊嚴置於中心”。

最後，教宗期許聖嘉祿修會的會士們，在聖體面前，被釘耶穌和移民之母瑪利亞台前，從謙卑和喜樂感恩的時刻開始，使修會大會成為“深化和更新其修會生活及使命的機會”。教宗總結道：“唯有從這裡開始，懷著希望，在愛德中一起行走。”

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