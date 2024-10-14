教宗致函準樞機：僕人之稱應始終比閣下頭銜更重要

教宗向準樞機發表信函，敦促他們要目光高遠、雙手合十、兩腳赤裸。教宗的這番寄語是阿根廷詩人貝納德斯用來形容十字架聖若望的三種態度。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各10月12日致函準樞機。這些新樞機的名單於10月6日主日公布，他們將於12月7日領受樞機紅帽。

目光高遠、雙手合十、兩腳赤裸

教宗首先向每一位準樞機致以問候、表示歡迎。他指出，新樞機是羅馬聖職團的一員，這「表達出教會的合一，以及所有地方教會與羅馬教會的密切聯繫」。教宗引用阿根廷詩人貝納德斯（Francisco Luis Bernárdez）形容十字架的聖若望的話語，即目光高遠、雙手合十、兩腳赤裸，稱這三種態度也適用在樞機身上，因為他們要肩負起新的使命。

教宗寫道：「目光高遠，因為你的服務需要拓展眼界、敞開心胸，好能看得更遠、愛得更廣更深。」

「雙手合十，因為教會最需要的是宣講和你的祈禱，以便妥善牧養基督的羊。祈禱是分辨的場所，幫助我去找出天主對我們子民的聖意，而且予以奉行。」

「兩腳赤裸踏在實地上，接觸世界許多動盪的角落，那裡遭受戰爭、歧視、迫害、飢餓和各式各樣貧困的痛苦與磨難，需要你極大的憐憫和慈悲。」

樞機的服務使命

教宗在信函結尾感謝準樞機的「慷慨」，保證為他們祈禱。教宗祝願僕人的稱呼始終比閣下的頭銜更為重要。教宗最後請各位準樞機以祈禱陪伴他，並向他們頒賜降福，將他們託付於童貞聖母瑪利亞。

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