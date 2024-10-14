教宗：戰爭是一場空，切莫自以為無往不勝

教宗方濟各在誦念《三鐘經》後再次談到在中東和烏克蘭的戰爭，懇請為外交工作和對話騰出空間。

（梵蒂岡新聞網）所有戰線應當立即停火，為外交工作和對話騰出空間。教宗方濟各於10月13日、紀念聖母最後一次在法蒂瑪顯現的日子，在誦念《三鐘經》後重申，戰爭始終是一場挫敗。他再次籲請在中東竭盡所能取得和平。

「我與巴勒斯坦、以色列和黎巴嫩所有被捲入其中的百姓同在，並呼籲要尊重聯合國在那裡的維和部隊。我為所有受害者、流離失所者和人質祈禱，願他們早日獲得釋放。我希望這個由仇恨和報復所引發的龐大且無用的苦難能儘快結束。弟兄姊妹們，戰爭是一場空，是一場挫敗，絕對帶不來和平，絕對帶不來安全。這為所有人都是一場挫敗，尤其是那些相信自己所向無敵的人。拜託，請你們住手。」

不要再濫殺無辜

教宗籲請停止所有暴力，並把目光轉向烏克蘭。教宗懇請國際社會不要讓烏克蘭人民「死於寒冷」，並呼籲停止「對平民百姓的空襲」。平民百姓「受到的打擊愈加嚴重」，教宗為此疾呼「不要再濫殺無辜」。

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