教宗接見外科醫師：請你們做受苦者的生命守護者

教宗方濟各向意大利外科醫師表達敬意，提醒他們保護受苦者的生命，以及是科學在為人服務，而非人在為科學效勞。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各10月16日週三上午在梵蒂岡接見了意大利外科醫師協會第126屆全國大會的與會成員。他說：「當按照天主肖像受造的人的身體交在你們手上時，你們要做『健康的匠人』。你們願意受到怎樣的照護，也要同樣地善待他人。」

本屆大會在羅馬召開，主題是「外科醫師的未來，未來的外科醫師」。教宗接見與會者時，首先讚許外科醫師治病救人的天職，感謝他們為此重任做出的犧牲。在此背景下，教宗敦促他們總是懷著人文和專業素養行事，在健康的文化內為每個人的整體效勞。

不只是器官或組織

教宗鼓勵外科醫師牢記在他們面前的「始終是活生生的人」，而不只是「器官或組織」。教宗提醒他們，醫生偶爾會忘記要以病人或傷者為中心。

教宗沉痛地指出，有時候，現代醫學把人的身體貶低為「純粹的科學研究和技術操作對象」，把患者放在第二位。

科學為人服務

「然而，是科學在為人服務，而非人在為科學效勞」。教宗為「人性化的科學」發出呼籲。

外科手術現在仰賴很多新科技，包括人工智能。在這樣的時代，教宗籲請「絕對不要忘記，外科醫師的手是無可取代的」。

聖父教宗鼓勵醫生促進人性價值，未來的外科醫師尤其要如此。教宗表示，「你們的工作和使命將始終無比重要：因此，我邀請你們做受苦者的生命守護者，保護那些受苦之人的生命」。

效法慈善的撒瑪黎雅人

此外，教宗也敦促這些「尊敬的外科醫師」要效法慈善的撒瑪黎雅人，以及上主親近並關懷有需要者的風格。如此一來，「每一個好醫生都變成他們病患的近人」。

教宗最後感謝外科醫師致力於幫助受苦者，並祈求病人之痊聖母瑪利亞陪伴他們的服務，在他們工作和研究辛勞時予以安慰。會晤結束前，教宗頒賜了他的宗座降福。

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