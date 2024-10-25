教宗敦促梵蒂岡聽告解司鐸總是寬恕

教宗方濟各接見梵蒂岡聽告解司鐸，提醒他們：一名優秀的聽告解司鐸必須總是對懺悔者表達出關懷、慈悲和憐憫的態度。

（梵蒂岡新聞網）「請你們總是寬恕，因為我們在這裡是為了寬恕；吵架就讓其他人去吵吧！」在紀念方濟各住院會領受在聖伯多祿大殿內聽告解的使命250週年之際，教宗方濟各10月24日接見了該團體成員，對他們做出這項叮囑。

天主的溫柔

60名在梵蒂岡內聽告解的方濟各住院會會士在該團體院長科薩蒂（Vincenzo Cosatti）神父的陪伴下，前去樞密會議廳晉見教宗方濟各。教宗強調，對於前來辦告解的教友和其他遊客來說，聽告解司鐸在大殿內的服務至關重要，因為該服務「向他們見證了教會首先以蒙寬恕的團體的身份來歡迎他們」。蒙寬恕的教會「對天主溫柔的光明和力量常懷信望愛三德」。

謙遜

接著，教宗省思了聽告解職務的三個面向：謙遜、聆聽、慈悲。

舉例來說，宗徒之長聖伯多祿經歷了個人的挫敗後，尋求寬恕、學會謙遜（參閱：路廿二56-62）。教宗邀請在場的聽告解司鐸先把自己看作是「懺悔者」，始終尋求天主的慈悲。這份謙遜應當反映在他們在聖伯多祿大殿這神聖空間裡的祈禱和行為上。

聆聽

然後，教宗籲請聽告解司鐸們秉持積極且具有同理心的態度去聆聽，尤其要聆聽青年和脆弱者。但是，聽告解司鐸不是心理醫師。

教宗囑咐說：「你們的話越少越好。應當僅僅是聆聽、安慰和寬恕。」聽告解司鐸要把每個辦告解者的話語當成天主的恩典，予以接納，這樣不僅有助於引領他人，而且也對自己的個人悔改助益良多。

教宗提醒道，在修和聖事中真心聆聽懺悔者，聽告解司鐸聆聽的是「貧困且謙卑的耶穌」，進而協助懺悔者與基督相遇。

寬恕與慈悲

此外，教宗也敦促聽告解司鐸慈悲、憐憫又溫和地善待懺悔者，承認那些來辦告解的人早就因他們自己的罪過而深感羞愧了。

「作為天主寬恕的分施者，重要的是做個『慈悲的人』，陽光、慷慨，隨時以言語和態度去理解人、安慰人。」教宗由此提到方濟各嘉布遣會聖曼迪茨（Leopold Mandic）神父，他對悔罪者慈愛且慷慨，因此遠近馳名。

聽告解司鐸必須效法天主以「關懷、慈悲和憐憫」待人。教宗堅持這點，並且提到另一位嘉布遣會士的德表，即2023年榮升樞機的德里（Luis Pascual Dri）。教宗經常以德里樞機作為聽告解司鐸的典範。

教宗最後感謝梵蒂岡聽告解司鐸的服務，並鼓勵他們在謙遜、聆聽和慈悲中繼續推進使命。

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