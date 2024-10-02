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2024.10.02 Celebrazione eucaristica per l'Inaugurazione della XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo 2024.10.02 Celebrazione eucaristica per l'Inaugurazione della XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo  (Vatican Media)
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教宗欽定10月7日為祈禱及守齋日，祈求世界和平

教宗方濟各欽定10月7日為祈禱及守齋日，以呼求和平之恩。他也宣布要於前一天6日前往聖母大殿頌念《玫瑰經》並請求聖母轉禱，要求世界主教會議全體成員都參加。

（梵蒂岡新聞網）在戰爭的風於世界不同地方吹拂的時刻，教宗方濟各10月2日在聖伯多祿廣場主持世界主教會議開幕彌撒時欽定10月7日為祈禱及守齋日，那是哈瑪斯恐怖襲擊以色列滿一週年的日子。教宗說：「我籲請所有的人為世界和平善度祈禱和守齋的一天。」

此外，教宗也宣布要於10月6日再次前往羅馬聖母大殿，請求聖母為和平轉禱。他要求世界主教會議所有聚集在羅馬的成員都來參加這項活動，並且說：「為了請至聖聖母瑪利亞為和平之恩轉求，接下來的主日我要前往聖母大殿，在那裡誦念《玫瑰經》，沉痛地懇求聖母。」

教宗方濟各自上任以來，多次邀請信眾為不同地方的局勢祈禱和守齋：2013年為敘利亞、2017年為剛果民主共和國和南蘇丹、2020年為黎巴嫩、2021年為阿富汗、2022年為烏克蘭，以及2023年為聖地。

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2024 October 02, 12:14

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