宗座研究院獎頒給拉丁文研究，教宗讚許這是探索的沃土

「宗座研究院獎」頒獎典禮於10月23日舉行。為此，教宗致函強調拉丁文化傳統的價值，稱它促進政治事務與基本原則的緊密關係，指出科學與信仰必須彼此對話，「引領我們了解世界」。

（梵蒂岡新聞網）「2023年宗座研究院獎」頒獎典禮於10月23日下午舉行。在此機會上，教宗方濟各致函聖座文化教育部長門東薩（José Tolentino de Mendonça）樞機，讚許獲獎作品《論自然》（De rerum natura）和《論政治》（De re publica）邀請人們對環境和公共利益進行反思。這兩部作品是宗座拉丁語文化研究院與聖座文化教育部協調下選出的，前者談論拉丁文與科學，後者涉及拉丁文與政治。教宗讚許道，通過這兩個研究領域，展現出拉丁文「培養了一片沃土，以便在科學、文化和政治之間探索及整合」。

科學與信仰應為共同家園的福祉進行對話

談到得獎作品《論自然》，教宗指出，「它讓我們想到萬物的美妙」，展現出今天務必要秉持「環境脆弱性」的意識「對自然界加以反省」。

「科學為我們提供了理解自然規律的工具，以探索生命的奧妙，應對生態的挑戰」。然而，「唯有透過倫理、文化和靈性的詮釋」才能「領悟到宇宙的深奧意義」。

教宗強調，整個大自然都是「天主的禮物」。這必定促使人「省思我們對共同家園的責任」。「科學與信仰能夠且必須對話」，因為「二者都蒙召引領我們了解世界」。

在這方面，獲獎作品《論自然》提醒眾人，「科學不可被貶低為單純的累積數據，卻應該有助於領會受造界的複雜和美妙」。

為團體效勞

提到《論政治》的主題，教宗表示，它催促人們「探索政治的基礎和架構」，同時將「公共利益和正義」列入考量。

教宗指出，「在社會動盪的時代」，拉丁文化傳統有其價值，「因為它促進『政治事務』與省思的基本原則之間的緊密關係」。如果「本著誠信與正直從事政治，這樣的政治就是一門高尚的藝術、一個為團體效勞的召叫，從不謀求私利」。

因此，「將倫理扎根於人文價值的提議」，等同於邀請「在對話、尊重及融洽的氣氛中採取負責任行動的呼召」。實際上，「政治應對不平等、造福每一個人，尤其是最容易受到傷害的人」。教宗提出需要「人性和文化的培育」，因為「只有受過良好薰陶且懷有充分意識的公民，才能推動社會的健康變化」。

拉丁文是省思與對話的工具

至於拉丁文，教宗方濟各強調，它是「學問與思想的寶藏，有如一把鑰匙那樣讓我們能進入那些塑造我們世界的古典文獻」。拉丁文是「西方文化的根基」。

此外，它也是一種「擁抱哲學、科學、藝術和政治的語言」，所以是「省思與對話的工具」，「我們這種四分五裂的世界」極其需要它。

教宗最後讚賞2023年宗座研究院獎得主「提供與時俱進且新鮮的視野」，激發我們的思考。「他們的研究不只是研讀古代大師的思想，更將他們的學問整合進現代環境裡去，使之更貼近我們時代的挑戰」。

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