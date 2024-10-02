教宗主持開幕彌撒：每一份貢獻應是恩典，不可強行推進議程

世界主教會議第十六屆常規會議第二期會議的開幕彌撒由教宗方濟各親自主持。教宗邀請與會者不封閉在各自的信念內，如有需要，也能為了公益而犧牲局部利益。

（梵蒂岡新聞網）聆聽、分辨天主的聲音、擺脫一切妨礙“在差異中創造和諧”的因素、開放心胸、“成為渺小的人”，好能“以謙卑的心”彼此接納。在世界主教會議第十六屆常規會議第二期會議中，這些是應有的態度。教宗方濟各10月2日上午在聖伯多祿廣場主持大會的開幕彌撒中，闡明了上述要點。

在共融中聆聽

教宗提醒在場參禮的25,000名信眾，世界主教會議“是一個旅程”。在這個旅程中，上主將數百萬“散布在世界各地的弟兄姊妹”的“經歷、夢想和希望”交到“與會者的手中”，讓他們努力“了解該走哪條路，才能達到祂希望將我們領到的地方”。教宗解釋，為識別出天主的旨意，需要“以尊重和專注的態度，藉著祈禱和聖經的光照”，接受“在這三年的密集工作、分享、交流，以及心智淨化的耐心努力中，收集到的所有貢獻”。

教宗指出，實際上，這就是“在聖神的幫助下”，需要“聆聽和理解”所提出的“看法、期望和建議”，一起分辨“天主對教會說話的聲音”。教宗提醒，世界主教會議“不是國會開會，而是在共融中聆聽的地方”。教宗也告誡，為能聆聽，就需要“擺脫在我們內和我們彼此間能阻礙“聖神的愛”在差異中創造和諧的因素”。

“誰若傲慢地認為聆聽上主的聲音屬於自己的專利，他們就沒有能力聆聽。相反，我們應以感恩和樸實的態度來接納每一句話，成為天主恩待我們弟兄姊妹的回音。具體來說，我們要當心不可將我們的貢獻變成需要維護的自尊或要強行推進的議程，而是將它們作為需要分享的恩典，甚至隨時準備犧牲局部的利益，如果這能有助於按照天主的計劃一起讓一些新事物誕生的話。”

問題的解決在於天主

教宗警告，封閉在自己看問題的視角和自己的主張內，結果就是“損人利己”，不聆聽他人，尤其不聆聽上主的聲音。問題解決的方案不在於我們，而在於天主，因此需要以信賴之心聆聽上主。

敞開心懷，為他人奉獻

教宗繼續表示，在世界主教會議的與會者中，有“能幹、素質良好的人”，他們能提供“有才華的省思和見解”，這是一種“財富”，能“激發”、帶動“以更開放的方式思考和果斷地前行”，幫助人“即使面對挑戰和困難，仍保持堅固的信仰”。再就是，需要有“開放的心、對話的心”、“敞開心扉”、“彼此奉獻，成為接納的擁抱和避風港”。

在世界主教會議中，每個人既能“自由地表達意見，也能感受到身邊有愛他、尊重他、欣賞他的朋友，他們也願意聆聽他的心聲”。這是關於“擁抱、保護和關懷”，而不是“便利的技巧”，是出於“教會的特質”。

教宗接著指出，“那要緊的、基本的乃是和諧” ，而和諧只能由聖神產生，聖神“是和諧的大師，祂在如此多的差異中卻能創造出一個聲音，但其中有許多不同的聲音”。教宗說：“教會需要和平與開放的場所，這首先要在心中創造，讓每個人都感到被接納，如同母親懷抱的孩子，又如被父親舉到臉頰上的嬰兒。”

開闊視野，拓展胸襟

然後，在意識到世界主教會議必須面對的議題時，需要開放心智。教宗說：“鑑於世界主教會議的重要性，在某種意義上，它要求我們成為“寬大的人”，在思想、心胸、視野上有遠大的襟懷，因為要面對的是‘重大’而棘手的問題，它們的情況廣泛且普遍。”

教宗最後總結道，但需要記住，“唯有放低身段，才能完成我們所受託的使命，讓自己成為渺小的人，以謙卑的態度彼此接納原本的樣子”，因為“教會內地位最高的人就是最應放低身段的人”。

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