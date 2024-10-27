世界主教會議閉幕彌撒：成為行走的教會，分享福音的喜樂

教宗方濟各在第16屆世界主教會議閉幕彌撒的講道中，描繪一個在人類諸多的災難中，“扔下心灰意冷的外衣”、“弄髒雙手”的教會團體。

（梵蒂岡新聞網）“我們不需要一個坐視不顧的教會”，而需要一個如同盲人巴爾提買那樣的教會，扔下“心灰意冷的外衣”，將自己的盲目託付於上主，站起來，“跟隨祂且與祂同行”，“傾聽世界的呼聲，弄髒雙手去服事上主”，將“福音的喜樂帶到世界的每個角落”。這是教宗方濟各為同道偕行的教會描述的圖像。教宗於10月27日主日在聖伯多祿大殿主持感恩祭，為第16屆世界主教會議落下帷幕。以下是教宗彌撒講道的全文：

福音向我們介紹了巴爾提買，一個被迫在路邊乞討的盲人，一個被拋棄、毫無希望的人。然而，當他聽到耶穌經過時，便開始向祂呼喊。他唯一能做的，就是大聲呼喊自己的痛苦，向耶穌表達自己重見光明的願望。當所有人被他的聲音打擾而責備他時，耶穌卻停下腳步。因為天主總是聆聽窮人的呼聲，在祂面前，沒有任何痛苦的呼喊會被忽視。

今天，在本屆世界主教會議結束之際，心懷我們所能共同分享的感恩之情，讓我們停下來反思這位盲人身上發生的事：起初，“他坐在路邊乞討”（谷十46），而最後，在耶穌的召喚下，他重獲視力，“在路上跟著耶穌去了”（谷十52）。

福音告訴我們關於巴爾提買的第一件事，是他坐在那裡乞討。他的姿態是典型的一個被困在自己痛苦中的人，坐在路邊，彷彿除了等著逾越節經過耶里哥城的朝聖者施捨，什麼也做不了。然而，正如我們所知，真正的生活，不能坐在原地：活著就要一直在前進，踏上旅程，擁有夢想，作計劃，向未來敞開心懷。盲人巴爾提買也代表著我們內心的盲目，這盲目阻礙我們，讓我們坐在遠處，使我們停滯不前，徘徊在人生的邊緣，失去希望。

這能讓我們除了思考個人的生活，也反思我們如何作為上主的教會。在前行的道路上，有許多事情能使我們變得盲目，無法認出上主的臨在，也沒有準備好面對現實的挑戰，有時甚至不知道如何回應那些向我們發出呼聲的諸多問題，就像巴爾提買向耶穌的呼喊。然而，面對今日男男女女的問題、當代的挑戰、福傳的緊迫，以及人類的許多創傷，弟兄姐妹們，我們不能坐在原地。一個坐著的教會，幾乎是在不知不覺中退出了生活，把自己局限在現實的邊緣，這樣的教會就有可能陷入盲目，沈浸在自己的困窘中。如果我們仍然坐視不理，就會繼續看不到我們牧靈的緊迫性，以及我們所生活的世界的諸多問題。讓我們祈求上主賜給我們聖神，使我們不要坐在我們的盲目中，盲目能喚來世俗，世俗能喚來安逸，安逸能喚來封閉的心。請不要坐在我們的盲目中。

相反，我們要記住：上主會經過，上主每天都經過，上主總是經過並停下腳步，關照我們的盲目。我呢，我聽到祂在經過嗎？我能夠聽到上主的腳步聲嗎？上主經過時，我能分辨出嗎？若世界主教會議推動我們成為如巴爾提買般的教會，那將是美好的：一個門徒的團體，聽到上主經過時，會感受到救恩的震撼，被福音的力量喚醒，開始向祂呼喊。要這樣做，聆聽世上所有的女人和所有的男人的呼聲：那些渴望發現福音喜樂和那些疏遠的人的呼聲；那些冷漠者無聲的呼聲；那些受苦者、貧困者、邊緣人的呼聲、被工作奴役的兒童、他們在世界許多地區因工作而被奴役；聆聽破碎的聲音，聆聽那些甚至不再有氣力向天主呼喊的人們的破碎聲音，因為他們已無力發聲或心灰意冷。我們不需要一個坐視不顧的教會，而需要一個傾聽世界呼聲的教會，我這樣說，也許有人會反感，我們需要一個不怕弄髒雙手去服事上主的教會。

接著，讓我們來看第二個方面：如果說起初巴爾提買是坐著的，我們看到，他最終“在路上跟著耶穌去了”。這是福音典型的表達方式，意思是他成了耶穌的門徒，跟隨了祂。事實上，在他向耶穌呼喊之後，耶穌停下來，將他叫過來。巴爾提買從坐著到跳起來，隨即重見光明。現在，他能夠看見上主，認出天主在自己生命中的作為，終於能跟在祂後面行走。我們也如此，弟兄姐妹們，當我們停滯不前、安於現狀時，當我們作為教會找不到重新站起來繼續前行的力量、勇氣和膽識，以及必要的開誠布公時，請記住，我們總要回歸上主，回歸福音。回歸上主，回歸福音。每當上主經過時，我們必須總是且重新聆聽祂的召喚，這召喚讓我們重新站起來，帶我們走出盲目。然後，我們再次跟隨祂，與祂一同前行。

我要強調的是，福音説巴爾提買“在路上跟著耶穌去了”。這是同道偕行教會的一個形象：上主召叫我們，當我們坐著或跌倒時，祂扶起我們，賜給我們新的視力，使我們在福音的光照下看見世界的不安和痛苦。如此一來，我們仰賴上主重新站立，我們體驗到“在路上跟著耶穌去了”的喜悅。跟隨上主是在路上跟隨祂，不是關閉在我們的安逸中跟隨祂，不是在我們想法的迷宮中跟隨祂：是在路上跟隨祂。我們要始終牢記：不要獨自或按照世俗的準則行走，而要在路上一同跟隨祂，與祂同行。

弟兄姐妹們：我們不要一個坐著的教會，要一個站立的教會。不要一個不作聲的教會，要一個聆聽人類呼聲的教會。不要一個瞎眼的教會，要一個被基督光照的教會，將福音之光帶給他人。不要一個靜止不動的教會，要一個傳教的教會，在世界的道路上與主同行。

今天，當我們為共同走過的路，向天主感恩的時候，我們可看到並敬仰經過精心修復的聖伯多祿古老座椅的聖髑。懷著信仰的驚嘆來默觀它，我們要牢記這是愛的座椅、合一的座椅、慈悲的座椅，正如耶穌吩咐伯多祿宗徒那樣，不是統治他人，而是在愛德中服事他人。欣賞這座如今比以往更加輝煌壯觀的貝尼尼華蓋時，我們會重新發現它勾勒了整個大殿的真正焦點，即聖神的光榮。這便是同道偕行的教會：一個以聖神恩典為首席地位的團體，聖神使我們在基督內成為兄弟姐妹，並將我們引向祂。

弟兄姐妹們，我們要滿懷信心地繼續一起行走的旅程。今天，天主聖言也在對我們重復那對巴爾提買所說的：“放心！起來！祂叫你呢！” 我聽到在叫我嗎？這是應詢問自己的問題。我聽到在叫我嗎？我是否感到虛弱，無法站起來？我是否請求幫助？請扔下我們心灰意冷的外衣，將我們的盲目交托給上主。我們要站起來，帶著福音的喜樂，將它帶到世界的每個角落。

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