教宗：所有戰線停火，讓各國主權得到尊重

教宗方濟各於哈馬斯襲擊以色列一週年前夕在主日誦念三鐘經活動中發出了新的呼籲：“從那天起，中東地區就被捲入了這場愈演愈烈的苦難中，毀滅性的軍事行動不斷地衝擊著巴勒斯坦人民”。聖父的思緒還轉向黎巴嫩，他要求停止復仇情緒的“增長”，避免再發生伊朗式的襲擊。最後，教宗邀請眾人參加聖母大殿的祈禱活動。

（梵蒂岡新聞網）“請所有戰線立即停火”，釋放加沙地帶的以色列人質，為精疲力盡的巴勒斯坦人民提供援助，停止“復仇情緒的增長”和像伊朗對以色列那樣的襲擊，尊重各國的主權。10月6日主日，教宗方濟各再度在誦念三鐘經活動中呼求和平並指明可能路徑，以結束發生在中東地區一年多來的暴行。

停止暴力

10月7日是哈馬斯恐怖襲擊以色列一週年的日子，這場衝突所引發的暴力和緊張事態仍在最近幾週蔓延，諸如伊朗對以色列的襲擊、黎巴嫩的戰事升級。在這戰火燃燒、生靈塗炭之際，教宗從宗座大樓書房窗口望向眾人發出了他的呼籲：“夠了！”。

“針對以色列人民的恐怖襲擊時至明日將滿一週年，我向他們再度表達我的關懷。讓我們不要忘記在加沙仍然有很多人質，我呼籲立即釋放他們。從（衝突爆發）那天起，中東地區就陷入了一場愈演愈烈的苦難中，毀滅性的軍事行動不斷地衝擊著巴勒斯坦人民。這些人民在加沙飽經折磨，他們是無辜的百姓，他們應得到必要的人道主義援助。我請求包括黎巴嫩在內的所有戰線立即停火。”

教宗念及黎巴嫩

教宗為所有黎巴嫩人民向上主祈禱，“尤其為那些不得不離開自己村莊的南部居民祈禱”。隨後，教宗的思緒轉向了國際社會，他要求採取行動以避免衝突升級：“我呼籲國際社會結束復仇情緒的加劇，防止類似伊朗那樣的襲擊再度上演”。

“所有的國家都有權在和平與安定之中生存，他們的領土不應該被襲擊或侵犯。（各國的）主權應該得到尊重和安全保障。”

聖母大殿的祈禱活動

“這種情況之下，我們比以往任何時候都需要祈禱”。教宗邀請普世信眾一同參與6日下午在聖母大殿舉行的玫瑰經祈禱活動。世界主教會議的所有與會成員皆到場參加。

這次祈禱並沒有隨著誦念玫瑰經而結束，而是在精神上一直持續到7日，教宗號召全世界所有信徒在這天祈禱並守齋，以懇求天主賜予和平之恩。

“讓我們以善的力量團結起來，對抗戰爭的邪惡陰謀。”

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