教宗：所有戰線停火，讓各國主權得到尊重
（梵蒂岡新聞網）“請所有戰線立即停火”，釋放加沙地帶的以色列人質，為精疲力盡的巴勒斯坦人民提供援助，停止“復仇情緒的增長”和像伊朗對以色列那樣的襲擊，尊重各國的主權。10月6日主日，教宗方濟各再度在誦念三鐘經活動中呼求和平並指明可能路徑，以結束發生在中東地區一年多來的暴行。
停止暴力
10月7日是哈馬斯恐怖襲擊以色列一週年的日子，這場衝突所引發的暴力和緊張事態仍在最近幾週蔓延，諸如伊朗對以色列的襲擊、黎巴嫩的戰事升級。在這戰火燃燒、生靈塗炭之際，教宗從宗座大樓書房窗口望向眾人發出了他的呼籲：“夠了！”。
“針對以色列人民的恐怖襲擊時至明日將滿一週年，我向他們再度表達我的關懷。讓我們不要忘記在加沙仍然有很多人質，我呼籲立即釋放他們。從（衝突爆發）那天起，中東地區就陷入了一場愈演愈烈的苦難中，毀滅性的軍事行動不斷地衝擊著巴勒斯坦人民。這些人民在加沙飽經折磨，他們是無辜的百姓，他們應得到必要的人道主義援助。我請求包括黎巴嫩在內的所有戰線立即停火。”
教宗念及黎巴嫩
教宗為所有黎巴嫩人民向上主祈禱，“尤其為那些不得不離開自己村莊的南部居民祈禱”。隨後，教宗的思緒轉向了國際社會，他要求採取行動以避免衝突升級：“我呼籲國際社會結束復仇情緒的加劇，防止類似伊朗那樣的襲擊再度上演”。
“所有的國家都有權在和平與安定之中生存，他們的領土不應該被襲擊或侵犯。（各國的）主權應該得到尊重和安全保障。”
聖母大殿的祈禱活動
“這種情況之下，我們比以往任何時候都需要祈禱”。教宗邀請普世信眾一同參與6日下午在聖母大殿舉行的玫瑰經祈禱活動。世界主教會議的所有與會成員皆到場參加。
這次祈禱並沒有隨著誦念玫瑰經而結束，而是在精神上一直持續到7日，教宗號召全世界所有信徒在這天祈禱並守齋，以懇求天主賜予和平之恩。
“讓我們以善的力量團結起來，對抗戰爭的邪惡陰謀。”
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