教宗致函糧農組織：請聆聽食物鏈底層人民的訴求

適逢10月16日世界糧食日，教宗方濟各致函糧農組織總幹事屈冬玉，籲請將輔助原則和團結原則視為發展計劃的基礎，並且把勞工、農民、窮人和飢餓者的需求放在首位。

（梵蒂岡新聞網）當今時代的世人因「諸多不義」而受傷，為了確實應對並解決他們的糧食問題，「迫切需要有效措施，才能過上更美好的生活」。因此，務必「將輔助原則和團結原則視為我們發展計劃和項目的基礎」，聆聽食物鏈底層人民的訴求，例如小農和直接參與糧食製造業的家庭。在10月16日、第44屆世界糧食日當天，教宗方濟各在致以聯合國糧農組織總幹事屈冬玉的信函中如此寫道。

基層提出的需求

教宗敦促眾人聆聽基層提出的需求，他們是勞工、農民、窮人、飢餓者，以及在偏僻農村生活困苦的人。我們唯有以「正義的理想」為行動指南，人們的需求才會得到滿足。這是教宗在《願祢受讚頌》通諭中提出的「整體生態」原則。教宗要求「應考慮到每個人及整個人的需求，讓他的尊嚴在與他人的關係中得到保護」，並且「與照料受造界」的任務緊密相連。

人人過上體面的生活

教宗指出，本屆世界糧食日省思的主題是食物權，以「共建更好生活，共創美好未來」，滿足人的基本需求之一，即「依照適當的標準攝取食物」，確保「人人過上體面的生活」。然而，我們看到這項權利往往遭到忽視，沒有公平地落實，導致惡劣的後果。因此，教宗強調，糧農組織「有關糧食體系轉型的提案，應該考慮到營養、可獲得、健康且可持續的糧食的多樣性和多元性」，以達到「人人享有糧食安全和健康膳食」的目標。

開放的園圃

教宗表示，世人迫切需要實際措施，以過上美好的生活。眾人要「秉持友愛精神同心協力」，深知天主賜給我們的這個地球應該是個向和睦共處開放的園圃。這需要本著同舟共濟的精神做決策，讓保護後代子孫與保護當今世代的步伐齊頭並進，懷著手足情誼建立代際聯盟，賦予國際合作新的意義，從而激勵糧農組織和整個多邊體系。

教宗最後總結道，在這條道路上，國際社會能寄望於聖座和天主教會的鼓勵及其「以堅毅精神作出的貢獻」，讓每個人都能為自己和家人獲得份量充足且品質適中的食物，人人都能過上體面的生活，以及「世界上貧困與飢餓的痛苦禍患得以永遠剷除」。

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