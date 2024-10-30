教宗：馬蒂諾樞機是福音的僕人和對話的推動者

馬蒂諾樞機日前安息主懷，教宗在寄給樞機的弟兄瑪策祿的唁電中表達了他的哀悼之情，並稱讚馬蒂諾樞機為“人們的益處，不斷地推動對話與和諧”做出的努力。

（梵蒂岡新聞網）聖座正義與和平委員會前主席馬蒂諾（Renato Raffaele Martino）樞機10月28日在羅馬安息主懷，享年91歲。教宗方濟各在一封寄給樞機的弟兄瑪策祿（Marcello）的唁電中，緬懷這位“為福音和教會服務的熱忱牧者”。教宗也向樞機的所有家人和薩萊諾-坎帕尼亞-阿切爾諾總教區表示哀悼。馬蒂諾樞機在意大利薩萊諾出生，後來在聖座外交界服務。

教宗“感謝”馬蒂諾樞機“與他的前任教宗們長期勤謹的合作”，並說，樞機生前曾在一些亞洲國家，特別是在聯合國組織擔任宗座大使”，通過這個職務，他“不遺餘力地見證教宗對人類命運慈父般的關懷”。

自2002年起，馬蒂諾總主教擔任聖座正義與和平委員會主席一職，他在“託付給他的不同職責中，以極大動力為人們的益處，不斷地推動對話與和諧做出努力”。教宗祈求上主“接納這位忠僕進入天上的耶路撒冷”，並向那些因馬蒂諾樞機的辭世而悲痛的人頒賜降福。教宗“對那些照顧樞機的人表示感謝”。

馬蒂諾樞機的葬禮於10月30日下午3點在聖伯多祿大殿舉行，由樞機團團長雷樞機主持，其他的一些樞機、總主教和主教與其共祭。教宗方濟各將為馬蒂諾樞機舉行最後告別禮。

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