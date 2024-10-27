教宗：世界主教會議最後文件是給天主子民的禮物

教宗方濟各向世界主教會議大會成員發表最後一篇講話，稱最後文件是「三重禮物」。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各10月26日晚上在梵蒂岡保祿六世大廳向世界主教會議大會成員強調，最後文件是三年來聆聽天主子民的成果。這段同道偕行的旅程從三年前聆聽與對話的進程開始，今年10月2日進入第十六屆常規會議的第二會期。教宗指出，文件呈現出一條邁向「同道偕行的教會」的共同旅程，不僅以言語，更以行動和互動來實踐福音的教導。

本屆大會於10月27日主日正式落下帷幕，由教宗方濟各在聖伯多祿大殿主持閉幕彌撒。

三重禮物

大會當天下午對最後文件進行了表決，予以通過。教宗稱這份文件是涉及多重面向的禮物，既是教會的指導綱領，也是合一及共同使命的象徵。

首先，教宗表明他需要主教們的輔佐，強調每一位主教的臨在對塑造同道偕行旅程的重要性。「對我來說，作為羅馬主教，在召集天主的教會舉行世界主教會議時，我意識到我需要你們所有人：主教和同道偕行旅程的見證人。謝謝你們！」

教宗承認自己是個聆聽者，提醒他自己和每一位主教，「羅馬主教也需要聆聽，好能回應天主每天對他的吩咐：『堅固你的弟兄姊妹，餵養我的羊群。』」（參閱：路廿二32；若廿一17）

為了在教會內增進和諧，即聖巴西略和梵蒂岡第二屆大公會議所構想的和諧，聆聽的態度至關重要。

守護和諧、摒棄僵化

梵二大公會議形容教會「有如一件聖事」。教宗期勉教會要實現梵二所勾勒的和諧，並解釋道：「她是我們所盼望的天主的記號和工具。天主早就已經準備好筵席，而且現在正在等待。」

天主聖寵「對每個人的心靈悄悄說情話」。教會則要「放大這輕聲耳語，不去妨礙它；去打開門，而非建高牆」。

「身為『恩寵的分施者』，我們不該企圖綁住我們仁慈天主的手，霸占珍寶」。教宗敦促眾人秉持開放和謙遜的態度，並引用女詩人德布雷爾（Madeleine Delbrêl）的詩句，勸勉人們不可抱持「僵化」的態度。

教宗誦唸了她的幾句詩，作為祈禱，並邀請教會懷著開放、喜樂和信賴天主仁慈的心去履行使命。

在破裂的世界做和平的證人

教宗強調，在破裂的世界裡，教會的角色是締造和平者。「在我們這個充斥戰爭的時代，我們必須做和平的證人，甚至要學會如何友善地發揚我們的差異」。

多名主教來自戰亂、貧困和受苦的地區，教宗深知他們的經驗各不相同，鼓勵所有人通過聆聽與修和去建設和平。

教宗宣布，他決定本屆世界主教會議後不會撰寫一道宗座勸諭，而是立刻讓所有的人都能閱讀世界主教會議最後文件。

「這份文件已經囊括了非常具體的指示，可以在個別大洲和環境下當作教會使命的指南。」教宗如此解釋道，並相信這共同的經驗會對「服務天主子民的具體行動」有所啟發。

聖神在教會內噓氣

教宗表明，聖神是在所有文化、挑戰和希望中促使教會合一的力量。教宗感謝在場每一個人的參與，鼓勵世界主教會議全體與會者把聖神的禮物帶給世人，做一個聆聽、祈禱且謙遜的教會。

「聖神在這項學習上召叫並支持我們，我們要把它理解成皈依的進程」。世界主教會議「不是終點，而是持續皈依的進程」。

教宗最後再次引用女詩人德布雷爾的話，說：「只有一位聖神在所有地方噓氣。」

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