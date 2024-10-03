教宗接見德國大公朝聖團：與失去希望的人分享信仰的喜悅

教宗方濟各10月2日上午在梵蒂岡接見由德國德累斯頓-邁森教區和薩克森福音派路德教會組成的朝聖團。教宗囑咐他們懷著信賴之心謙遜地與所有人分享信仰的意義、希望及喜樂。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各10月2日在梵蒂岡接見了德國德累斯頓-邁森教區和薩克森福音派路德教會的朝聖團成員並向他們講話，囑咐他們親自做出可信的見證，與所有人分享信仰。

“我們唯有期待祢！”

首先，教宗用德語親切問候到訪的德國朝聖團全體成員，並讚賞他們以德語版《謝主頌》的“我們唯有期待祢！”為此次朝聖活動的格言。

教宗表示，旅行旨在“為我們這個時代的人們一起重新發現朝聖的靈性寶藏”，並把這些恩典分享予他人，“包括那些好像遠離信仰的人、還沒有聽過基督話語的人，或者那些認為祂絲毫不重要的人們”。教宗說道：“我認為，今天許多人的生活缺乏意義、希望和喜樂，這些是這個世界無法給予的。這就是為什麼我敦促你們以信賴和謙卑的態度，與所有人分享信仰的意義、希望和喜樂。”

親自做出可信的見證

接著，教宗指出，為了有效地與他人分享信仰的意義，應該“親自做出可信的”見證。教宗說：“上主親口提到了祂門徒們的合一，並向天父祈求：願眾人都合而為一，為叫世人相信。（參閱：《若望福音》十七21）”於是，教宗以教會的名義感謝朝聖者“認真實行耶穌的大公合一使命，並藉著這次共同的朝聖活動和日常生活中同樣重要的事，來實現這項使命”。

藉著天主的恩寵，從微小到偉大

隨後，教宗敦促在場的朝聖者繼續“共同努力”，見證他們內心的“希望”（參閱：伯前三15）。教宗提出一些聖經圖象，例如“地上之鹽”、“世界之光”、“小種子”。教宗解釋道：“在天主恩寵的助佑下，微小之事能夠成就為偉大之事。這比我們人類光靠我們自己的力量所能成就的，更偉大、更美好。”

教宗還提到了一個歷史性的事件：“1989年10月在德累斯頓，一些基督新教徒和天主教徒與警察對峙時，奇蹟般地沒有開任何一槍，而且在其它的一些城市也啟動了一條誰也想不到的和平之路，最終促成了德國統一的‘奇蹟’。”

最後，教宗邀請所有的在場人士祈禱，教宗說：“現在讓我們一起向我們的在天大父祈禱，用一篇將所有基督徒聯合在一起的祈禱詞。我們向天父祈求我們生活及朝聖之旅所需的一切，最終使我們的偉大渴望得以實現：即在與天主和我們彼此之間的共融中達至圓滿的和諧。”

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