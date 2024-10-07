和平玫瑰經：教宗呼籲煽動仇恨的人悔改，停止製造死亡的武器
（梵蒂岡新聞網）“哦，和平之後，求妳轉化那些煽動仇恨者的心靈，壓制那些製造死亡的武器噪音，熄滅人心中潛藏的暴力，並在治理國家的人的行動中啓發和平的計劃。”
教宗方濟各在其牧職任內大約有150次在這幅羅馬人民救援之母像前祈禱，將他的旅行和治癒行動托付於聖母。10月7日主日，教宗又將被“戰爭”和“不義”所壓迫的世界的命運托付給聖母，這個世界似乎已經失去了“兄弟情誼的意識”。
教宗呼籲：“願各民族之間停止分裂、爭吵和戰爭。”
和平祈禱
如同去年一樣，在世界主教會議進行期間，教宗再次召集羅馬教區的信友一同祈禱，祈求被衝突摧毀的世界恢復和平。然而，與去年不同的是，當時中東的戰爭才剛剛爆發，而目前的情況卻瀕臨深淵，巴勒斯坦、以色列、伊朗和黎巴嫩之間的暴力和緊張局勢不斷蔓延。對此，教宗當天在三鐘經祈禱中呼籲“全線”停火，終止這場“復仇的惡性循環”。
參加玫瑰經祈禱的，除了有世界主教會議的神長外，還有聖座各部會成員以及各國駐聖座的使團。教宗比預定時間提前抵達聖母大殿，從正門進入，並向信徒們致意。居住在附近的許多信徒在大殿前廣場，通過大屏幕參加禮儀，一同誦念玫瑰經。大殿內，一名男孩和一名女孩給教宗送上蠟燭和花冠，教宗將它們放在羅馬人民救援之母像前，獨自靜默祈禱片刻。
請垂聽我們的呼喚
教宗在祈禱中表示：“妳隨時準備接納我們的痛苦，求妳在這個被不義壓迫、被戰爭蹂躪的時代來救助我們，撫慰那些因失去至親、子女而痛哭的受苦者，擦去他們臉上的淚水。”“求妳喚醒我們，使我們從遮蔽我們道路的昏睡中醒來，解除我們心中的暴力武器。教宗也”為“失去和平喜樂和兄弟情誼的”整個人類大家庭祈禱。
教宗繼續說：“請為我們處於危險中的世界轉禱，使它能守護生命，摒棄戰爭，關懷受苦的人、貧窮的人、手無寸鐵的人、生病的人和受苦的人，保護我們的共同家園。求妳解開自私的結，驅散邪惡的烏雲。賜予我們這些子女妳母親的撫慰，使我們對新人類的來臨懷有希望。”
鏈接網址：www.vaticannews.cn
訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html