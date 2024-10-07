和平玫瑰經：教宗呼籲煽動仇恨的人悔改，停止製造死亡的武器

教宗方濟各在聖母大殿與所有參加世界主教會議的成員及眾多羅馬教區的信徒一起為和平誦念玫瑰經。他在羅馬人民救援之母像前祈禱：“在這個被不義壓迫、被戰爭蹂躪的時代，求妳來救助我們，擦去那些為自己親人、子女去世而痛苦流淚者臉上的淚水。”

（梵蒂岡新聞網）“哦，和平之後，求妳轉化那些煽動仇恨者的心靈，壓制那些製造死亡的武器噪音，熄滅人心中潛藏的暴力，並在治理國家的人的行動中啓發和平的計劃。”

教宗方濟各在其牧職任內大約有150次在這幅羅馬人民救援之母像前祈禱，將他的旅行和治癒行動托付於聖母。10月7日主日，教宗又將被“戰爭”和“不義”所壓迫的世界的命運托付給聖母，這個世界似乎已經失去了“兄弟情誼的意識”。

教宗呼籲：“願各民族之間停止分裂、爭吵和戰爭。”

和平祈禱

如同去年一樣，在世界主教會議進行期間，教宗再次召集羅馬教區的信友一同祈禱，祈求被衝突摧毀的世界恢復和平。然而，與去年不同的是，當時中東的戰爭才剛剛爆發，而目前的情況卻瀕臨深淵，巴勒斯坦、以色列、伊朗和黎巴嫩之間的暴力和緊張局勢不斷蔓延。對此，教宗當天在三鐘經祈禱中呼籲“全線”停火，終止這場“復仇的惡性循環”。

參加玫瑰經祈禱的，除了有世界主教會議的神長外，還有聖座各部會成員以及各國駐聖座的使團。教宗比預定時間提前抵達聖母大殿，從正門進入，並向信徒們致意。居住在附近的許多信徒在大殿前廣場，通過大屏幕參加禮儀，一同誦念玫瑰經。大殿內，一名男孩和一名女孩給教宗送上蠟燭和花冠，教宗將它們放在羅馬人民救援之母像前，獨自靜默祈禱片刻。

請垂聽我們的呼喚

教宗在祈禱中表示：“妳隨時準備接納我們的痛苦，求妳在這個被不義壓迫、被戰爭蹂躪的時代來救助我們，撫慰那些因失去至親、子女而痛哭的受苦者，擦去他們臉上的淚水。”“求妳喚醒我們，使我們從遮蔽我們道路的昏睡中醒來，解除我們心中的暴力武器。教宗也”為“失去和平喜樂和兄弟情誼的”整個人類大家庭祈禱。

教宗繼續說：“請為我們處於危險中的世界轉禱，使它能守護生命，摒棄戰爭，關懷受苦的人、貧窮的人、手無寸鐵的人、生病的人和受苦的人，保護我們的共同家園。求妳解開自私的結，驅散邪惡的烏雲。賜予我們這些子女妳母親的撫慰，使我們對新人類的來臨懷有希望。”

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