教宗第三次在梵蒂岡接見烏克蘭總統澤連斯基

教宗方濟各第三次在梵蒂岡接見烏克蘭總統澤連斯基。此前，他們兩人今年6月份在意大利舉行的七國集團峰會上舉行了雙邊會晤。

（梵蒂岡新聞網）正當在烏克蘭的戰爭繼續奪走許多人性命的時候，教宗方濟各第三次在梵蒂岡接見烏克蘭總統澤連斯基。他們兩人於10月11日上午在宗座大樓舉行長達35分鐘的會晤。

4個月前，教宗與烏克蘭總統在意大利舉行的七國集團峰會上進行了雙邊會晤。之前，澤連斯基曾於2020年2月8日和2023年5月13日前來梵蒂岡晉見教宗方濟各。

呼求和平，願苦難得以終止

聖座新聞室的公告指出，烏克蘭總統晉見教宗後，會見了聖座國務卿帕羅林樞機，聖座國務院與各國及國際組織關係部門秘書長加拉格爾總主教也在場。

公告表示，雙方在聖座國務院談論了「戰爭的情況、烏克蘭的人道主義處境，以及那些或許能使這一切結束，在該國帶來公正且穩定的和平的途徑」。此外，雙方也「審視了一些與該國宗教生活有關的議題」。

依照慣例，教宗與烏克蘭總統互相贈送了禮物。澤連斯基總統送給教宗方濟各一幅題名為《布查大屠殺》油畫。教宗則送給烏克蘭總統一個銅製浮雕作品，上面寫著：「和平是一朵脆弱的花。」

此外，教宗也送給烏克蘭總統今年度的《世界和平日文告》、幾份教宗文件、2020年3月27日祈禱活動的相冊，以及一本書，題名是《為真理受迫害，鐵幕後的烏克蘭天主教希臘禮信徒》。

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