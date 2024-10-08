教宗致函聖地天主教徒：我與你們同在

在哈瑪斯襲擊以色列滿一週年之際，教宗方濟各致函中東天主教徒，痛斥「國際社會和強權國家遏止不了戰爭，這無所作為是一種恥辱」，並對那些「忍受毀滅之苦」的人表達關懷之情。

（梵蒂岡新聞網）2024年10月7日、「悲慘的一天」滿一週年的日子，教宗方濟各致函聖地天主教徒，稱那裡的「血和淚仍在流淌」。一年前的同一天，哈瑪斯對以色列發動襲擊，「仇恨一觸即發，激起暴力的螺旋」，聖地從此被捲入全面戰爭。

教宗在寫給中東天主教徒的信函中表示：「我惦記你們，並為你們祈禱。」他痛斥「國際社會和強權國家無法讓武器噤聲、遏止戰爭悲劇，這無所作為是一種恥辱」。

「憤怒和復仇的慾望不斷在滋長，似乎很少有人關心人們最需要且最盼望的：對話與和平。」教宗重申，「戰爭是場挫敗。武器無法建設未來，只會摧毀它。暴力永遠帶不來和平。歷史證明了這一點，但我們看來沒有從年復一年的衝突中汲取任何教訓」。

天主鍾愛的羊群手無寸鐵

住在聖地的「小小羊群手無寸鐵，渴求和平」。教宗感謝他們不畏艱難留在故鄉，並稱聖地天主教徒是「天主鍾愛的種子」。

「你們要被撒播在你們的神聖之地，長出希望的苗芽，因為信德之光促使你們在眾人談論仇恨時為愛作見證，在衝突擴大時彼此相遇，在一切互相對立時團結一心。」

祈禱及守齋的一天

教宗指出，今天人們不知道如何找到和平。「作為基督徒，我們必須永不疲倦地向天主懇求和平。」

「這就是為什麼在這個日子我敦促所有人度祈禱和守齋的一天。」教宗稱之為「改變歷史的愛的武器。這些武器能擊潰我們唯一且真正的敵人：那煽動戰爭的邪惡之神」。

我與你們同在

這封信函的第二部分，每一句都以「我與你們同在」開頭。教宗不僅對主內的弟兄姊妹，也對其它基督宗教團體和其它宗教的男女這麼說，他們都在中東飽受戰爭之苦。

教宗與加沙百姓同在，每天掛念他們並為他們祈禱。他與親眼看著兒女死亡或受傷的母親同在，這些母親「有如聖母瑪利亞見到耶穌那樣」。

教宗與「害怕舉目望天的人」同在，因為他們「害怕看到天空降下如雨一般的火焰」。他與「沒有聲音」的人同在，「因為雖然大家都在談論計劃和策略，但是很少人關心那些忍受戰爭毀滅之苦的人」。

教宗「與所有渴求和平與正義的人同在」，他們「沒有屈服於邪惡的邏輯」，而是「以耶穌的名義去『愛他們的仇人，為迫害他們的人祈禱』」（參閱：瑪五44）。

向提供援助者致謝

在信函的結尾，教宗感謝眾位「和平的兒女」，感謝在世界各地援助受苦者的人，感謝主教和司鐸「把天主的安慰帶給那些感到孤獨和被遺棄的人」。

教宗最後寫道：「在主耶穌內的弟兄姊妹，我由衷祝福你們、熱情擁抱你們。願和平之后聖母瑪利亞庇佑你們。願教會的主保大聖若瑟保護你們。」

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