教宗接見亞伯拉罕家庭機構的代表團

位於阿布扎比的這個跨宗教綜合大樓在教宗方濟各和阿茲哈爾大伊瑪目簽署的人類兄弟情誼文件後誕生，其內有三個宗教的敬禮場所。這個代表團前來梵蒂岡晉見了教宗方濟各。

（梵蒂岡新聞網）10月28日，教宗方濟各接見了亞伯拉罕家庭機構（Abrahamic Family House）的一個代表團，其成員來自阿拉伯聯合酋長國阿布扎比薩迪亞特文化區的跨宗教綜合大樓。在同一個建築物內有一座清真寺、一座教堂和一座猶太教會堂。該機構是在教宗方濟各2019年2月4日訪問阿聯酋，與阿茲哈爾大伊瑪目塔伊布（Ahmed Al-Tayeb）簽署關於促進世界和平與共處的《人類兄弟情誼》文件之後成立的。根據該機構發表的公告，增進“共同努力”、促進“兄弟情誼，以及在危機議題上相互諒解的文化”是這次會晤的中心話題。

這個代表團由亞伯拉罕家庭機構的主席穆巴拉克（Mohamed Khalifa Al Mubarak）率領，其中也包括聖座宗教交談部的代表。代表團“象徵性地”呈上位於跨宗教綜合大樓內的聖方濟各教堂作為禮物，即聖堂的模型，藉以強調“天主教會致力於促進不同信仰之間的對話，並在全世界推動和睦共處”。

教宗感謝這個代表團為“實現關於兄弟情誼的文件的願望”，即“全球和平與共存”所做的努力。10 月 20 日，亞伯拉罕家庭機構也拜訪了阿茲哈爾大伊瑪目塔伊布。

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