教宗方濟各：戰爭不可原諒，在巴勒斯坦遭受非人道襲擊

教宗23日在公開接見活動結束時再次呼籲為“所有處於戰爭中的國家”祈求和平。他問候波蘭信眾時提到若望保祿二世，他是“家庭的教宗”。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各10月23日在週三公開接見活動結束時，再次“為所有處於戰爭中的國家”發出呼籲。他說：“今天一大早，我收到了烏克蘭死亡人數的統計數字，太令人震驚了！戰爭不可原諒；戰爭從一開始就是一場潰敗。我們為和平祈求上主，願祂賜予所有人，我們每個人和平！”

教宗接著說，不僅是烏克蘭， “我們也不能忘記緬甸；不能忘記正在遭受非人道襲擊的巴勒斯坦；不能忘記以色列”。教宗指出了一個事實，一個“數據”，“它讓我們感到驚恐：今天賺取最多的投資是在武器工廠。這是靠死亡賺錢！我們要一起為和平祈禱”。

在此之前，教宗問候了講意大利語的朝聖者。協會和堂區的成員受邀，通過“聖神的力量”，在“各種環境中”成為“耶穌的勇敢和快樂的見證人”。他提到十月是“更新我們在教會使命中積極合作的”機會。“你們要處處成為福音的傳播者，為那些將福音帶給尚不認識福音的人的努力提供祈禱的靈性支持和具體幫助”。

教宗向操波蘭語的信眾致意時，提及教會禮儀於10月22日紀念聖若望保祿二世，教宗方濟各在“若望保祿二世教宗的封聖大典上”，稱他是“家庭的教宗”。教宗補充說，若望保祿二世“不斷地提醒你們波蘭人，家庭的力量必須源自於天主”。“我們為所有家庭祈求聖神的力量，以便在家庭中重新有奉獻的能力和在一起的喜樂”。

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