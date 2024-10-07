教宗接見意大利家族企業成員：做專業與家庭和諧的見證人

教宗方濟各接見了家族企業意大利協會的代表團，鼓勵他們將勇氣和企業的責任心也落實到照料家庭和共同家園的行動中，並擴大胸襟、開闊視野，培養在各種場合中不同世代彼此聆聽的態度。

（梵蒂岡新聞網）“身居一方，心向普世”，在世界不同地區傳播“家庭”的價值。教宗方濟各10月5日上午在宗座大樓的私人圖書館接見了家族企業意大利協會的代表團，對他們作出上述勉勵。教宗表示，“教會是天主的家”，對所有家庭的事務都有好感。“家庭是首要的，人在家庭內。獨居的人也是在人類的‘軌道上’，在基督徒團體的情況也如此”。

負責任的勇氣

教宗指出，“就你們的情況，家庭與工作之間的脆弱平衡成了你們的特徵，這在勇氣與企業責任上體現出來”。教宗解釋，“勇氣與責任的結合具有建設性，因為”出自內心的行動要有勇氣“，能夠不只顧本身，而是“看得遠”；責任則是“經濟的秘訣”，意味著“管理家務”，是照料的表達，即“照料你們的企業、照料家庭、照料我們的共同家園、照料未來的世代”。

“如同教會的使命那樣，你們的工作一般都扎根於某個區域，無論是透過家庭關係的見證，或專業工作的認真態度，你們都必須不斷得到充實。”

在家庭和企業都應培養聆聽的態度

教宗希望，讓信仰的恩典日益引導家族企業在地方現實中的臨在，並加強它們對人類命運的參與。他強調，“萬物都是相通的，沒有任何事物是孤立的，即使人與人、民族與民族之間的兄弟情誼受到很大傷害，共同家園蒙上人類貪婪的不公正印記。萬物是相通的，即使醜惡的事物也與我們所有人相連”。教宗再次鼓勵在場眾人，應在教會內感受到自己是“更大的家庭”和“更大的企業”的一份子，“為天主的國和祂的正義效勞”。

“因此，我邀請你們擴大胸襟、開闊視野，在家庭和企業中培養不同世代彼此聆聽的態度，這很重要：不同世代彼此聆聽；祖父母與孫輩之間彼此聆聽，這非常重要。”

教宗重申，相信晚輩的聖召很重要，“無論這聖召是什麼”，都要一起“為那些能走一段路程的人敞開門窗”。教宗提到塔冷通的比喻（參閱：瑪廿五14-30）說，“託付於我們的，沒有一個會被‘埋沒’”。最後，教宗邀請這個協會的成員勇往直前，全然信賴。

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