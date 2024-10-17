教宗接見“包容與殘疾”峰會與會者：不同的才能，而非殘疾

教宗方濟各感謝“包容與殘疾”峰會的與會者：“在一個忘記殘疾人的世界上，你們的工作是希望的標記。”

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各10月17日上午接見了“包容與殘疾”峰會的與會者，讚賞這項創舉是“決意建設一個更公正、更包容世界的具體標記”。在這個世界上，每個人都以自己的能力對社會成長做貢獻。教宗勉勵與會者以“不同的才能”來取代“殘疾”這個詞。

更公正、更包容的社會

“包容與殘疾”峰會近日在意大利翁布里亞大區舉行了為期3天的會議，前一天10月16日剛結束。與會者們簽署了一份文件，其中論及的主題包括：包容性、可行性、自主能力，以及對人的重視。教宗在講話中表示，這些主題與教會關於人性尊嚴的觀點相連接。

“事實上，每個人都是普世家庭不可缺少的成員，任何人都不能成為丟棄文化的犧牲品，任何人都不可。丟棄文化造成偏見，給社會帶來損害。”

關注脆弱群體，促進人類發展

教宗指出，包容殘疾人應是各國的“優先事項”，“各種身體、社會、文化和宗教上的障礙應被消除，讓每個人的才能都能結出果實，為公益作出貢獻”。談到包容，教宗強調，包容也是提供適當的服務，不是福利主義，“而是正義和尊重他們的尊嚴”。一種嚴重歧視的現象則是“對一些人排除了工作的機會”，教宗稱“這傷害了人性尊嚴”。

任何人都不該落在後頭

教宗提到，如果能明智地使用新技術，不使它造成新的不平等，那麼新技術在包容和參與領域就是最佳聯盟。教宗最後指出，“信仰和信念啟發我們，每個人都是社會的珍貴禮物”。

“亞西西的聖方濟各見證了對最脆弱者無限的愛，他提醒我們，真正的財富是在與他人相遇時發現的，尤其是與那些被虛假的福利文化所拋棄的人的相遇。需要發展這種相遇的文化。”

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