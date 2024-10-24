《祂愛了我們》：教宗方濟各論耶穌聖心的通諭

教宗方濟各的第四道通諭《祂愛了我們》，內容“論述耶穌基督聖心在人性和神性上的愛”，號召人們重振對基督聖心的敬禮，不忘信仰的溫柔、服務的喜樂，以及傳教的熱忱，因為耶穌聖心推動我們去愛，派遣我們來到弟兄姊妹當中。

（梵蒂岡新聞網）“聖保祿論及基督說，‘祂愛了我們’（羅八37），為讓我們發覺任何事物‘都不能使我們’與這愛相隔絕（羅八39）”。教宗方濟各題為《祂愛了我們》的第四道通諭以這句話開始，專門論述耶穌基督聖心在人性和神性上的愛。“祂敞開的心先於我們並無條件地等待我們，沒有任何前提就能愛我們，為我們提供祂的友誼：祂先愛了我們（參閱：若壹四10）。藉著耶穌，“我們認識了，且相信了天主對我們所懷的愛”（若壹四16）”（1）。

回歸內心的重要性

這道關於敬禮耶穌聖心的通諭分五章，正如教宗方濟各今年6月5日所宣布的，這份文件“收錄對過往的訓導文件和可追溯到聖經的漫長歷史的珍貴省思，以便今天向整個教會重新提出這充滿靈性美妙的敬禮”。第一章論“內心的重要性”。教宗解釋，這是因為在一個我們受誘惑“成為貪得無厭的消費者”的世界中，需要“回歸內心”（2）。

耶穌的舉動和話語

第二章論基督愛的舉動和話語。耶穌在祂的舉動中將我們當作朋友，顯示天主的“親近、憐憫和溫柔”。耶穌的目光顯示“祂全神關注人”及其痛苦。他最有說服力的愛的話語，乃是祂為朋友拉匝祿哭泣並在橄欖園經歷了極度的痛苦後，“被釘在十字架上”，明知自己慘遭殺害也是出自“蒙受祂如此愛的人之手”（46）。

耶穌聖心是福音的概述

隨後的第三章“這就是祂如此愛了的心”，教宗表明基督的心包含“三重愛”：祂肉身的敏銳之心，以及“人性和神性上的雙重聖愛”（66），我們在這愛中找到“有限中的無限”（64）。教宗方濟各呼籲重振對基督聖心的敬禮，這也是為對抗社會中存在的一種“‘無實質內容的靈修’的新表現”（87）。面對“團體和牧人只專注於外在活動、與福音無緣的結構改革、糾纏不休的組織、塵世計劃、世俗化的反思”，以及“有時強求加給所有人”的建議（88），我們需要回到“福音的具體概述”（90）。

聖人和聖女滿溢那“能解渴”的愛

第四章“解渴的愛”，教宗引述教會的幾位教父的話，他們談論“耶穌被刺透的肋旁是聖神之水的源頭” ，能滿足我們對天主聖愛的渴求。聖奧斯定“開啟了敬禮聖心的道路，使之成為每個人與上主相遇的場所”（103）。 教宗提到，這被刺傷的肋旁漸漸“形成心的樣子”。教宗也列舉一些聖女，她們“講述自己與基督相遇的經驗，其特點是棲息在上主的心中”（110）。

在這些聖女中，有聖女瑪加利大（Margherita Maria Alacoque），350年前，耶穌將自己的聖心顯示給她，並對她說：“看這顆心多麽愛世人！”（121）；有里修的聖女小德肋撒，她稱耶穌是“和我的心一起跳動的那一位”（134）；還有聖女傅天娜（Faustina Kowalska），她對耶穌聖心的敬禮集中在“天主的慈悲”上。就連聖若望保祿二世也將“他對慈悲的省思與敬禮基督的聖心密切相連”（149）。

敬禮耶穌聖心要我們成為弟兄

第五章，也是最後一章“為愛而愛”，深入論述各種真正敬禮耶穌聖心的團體、社會及傳教幅度，在“將我們引向天父”的時刻，“邀請我們成為弟兄姐妹”（163）。的確，“愛弟兄”是“我們為了以愛報愛而能給予他的最大舉動”（167）。回顧靈修的歷史，教宗提到聖富高（San Charles de Foucauld）的傳教辛勞使他成為“普世的兄弟”。他“讓基督的聖心塑造自己，願意在他兄弟情誼的心中接納所有受苦的人類”（179）。

《通諭》再次提到聖若望保祿二世，這位教宗認為恭敬基督的聖心“必應具有教會本身的傳教行動”。因此，透過基督徒，“愛將傾注在人的心中，使基督的奧體教會得以建立，也能建設一個正義、和平及友愛的社會”（206）。聖保祿六世曾強調，我們需要“還是讓基督來征服的充滿愛的傳教士”（209）。

教宗方濟各的祈禱文

《通諭》以教宗方濟各的祈禱文作尾聲：“祈求主耶穌從祂的聖心為我們湧出活水的江河，醫治我們遭受的創傷，增強我們愛與服務的能力，促使我們學會共同邁向一個公正、團結及友愛的世界。讓這一切直到我們愉快地一起慶祝天國的盛宴。在那裡將有復活的基督，祂將以所敞開的聖心不斷射出的光芒，調和我們所有的差異。願基督永受讚美！”（220）。

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