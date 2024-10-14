教宗11月和12月的禮儀活動安排

教宗禮儀處公布教宗方濟各11月至12月的禮儀活動。

（梵蒂岡新聞網）教宗禮儀處10月12日公布了教宗方濟各11月和12月的禮儀活動安排。

第一項禮儀活動是，教宗將於11月4日上午11時，在聖伯多祿大殿為過去一年安息主懷的樞機和主教們主持追思彌撒。然後是11月17日，第8屆世界窮人日，教宗將於當天上午10點在聖伯多祿大殿主持彌撒。本屆世界窮人日的主題為“貧窮人的祈禱直達上主”（參閱：德廿一6）。

教區層級的世界青年節將於11月24日基督普世君王節慶祝。按照慣例，教宗於當天上午9點30分在聖伯多祿大殿主持彌撒聖祭。

12月的第一個活動是7日星期六下午4點，教宗將在聖伯多祿大殿召開公開常務樞密會議。隔天，即12月8日聖母始胎無染原罪節，上午9點30分，教宗要主持隆重彌撒，與新樞機及樞機團其他樞機共祭。當天下午4點，教宗會前往羅馬西班牙廣場向聖母態像獻花。

最後，12月12日是瓜達盧佩聖母瞻禮日，教宗將於下午6點在聖伯多祿大殿主持彌撒。

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