教宗：我們羞愧地向因我們的罪過而受傷的人請求寬恕

教宗方濟各主持了懺悔守夜禮，為世界主教會議的會前避靜劃下句號。七位樞機宣讀了禱詞，為諸多罪行請求寬恕，三名倖存者也在聖伯多祿大殿做了見證。

（梵蒂岡新聞網）「我們深感羞愧，請求寬恕⋯⋯。」七位樞機，即格拉西亞斯（Gracias）樞機、切爾尼（Czerny）樞機、奧馬利（O’Malley）樞機、法雷爾（Farrell）樞機、洛佩斯（López Romero）樞機、費爾南德斯（Fernández）樞機和順伯恩（Schönborn）樞機，宣讀了如此開頭的禱詞，代表教會發聲，懇求天主的寬恕。

這些是世界主教會議開幕前夕懺悔守夜禮的祈禱意向，由教宗方濟各親筆撰寫。他在省思中解釋說：「我們需要說出我們重大罪行的名字。我們平時把它們藏匿起來，或者用太文雅的言詞加以談論。」

把見證傳給青年

大約2500名信友於10月1日傍晚6點齊聚在聖伯多祿大殿，參加了這場守夜禮。除了世界主教會議全體成員以外，多名青年也應邀參加，坐在第一排。教宗在省思時轉向他們，說：「我們已經做了我們的部份，包括錯誤在內。我們竭盡所能繼續使命，但現在我們轉向你們這些年輕人，你們期待我們傳承見證、請求寬恕，甚至是請你們寬恕，如果我們不是可信的見證人的話。」

三名見證人

懺悔禮儀中有三名倖存者做了見證，他們分別遭受過司鐸的施暴、船難，以及敘利亞的炸彈。

南非的老楞佐（Laurence）小時候遭到一名司鐸侵犯。他指出，當時那名司鐸「幾個月都用讚美、體罰、心理操縱並窮極一切其它手段來操縱他、釣他上鉤」，後來對他施加性侵犯。像他這樣的人還有很多，但是，受害者的指控幾十年來卻「遭忽視、被掩蓋，或是在內部處理掉，而沒有被上報到當局那裡」。這種「不負責任」的作法使得加害者繼續為非作歹，「危害很多人從前對機構的信任」。

科特迪瓦的索蘭潔

接著，科特迪瓦的索蘭潔（Solange）做了見證。她剛於5個月前在意大利上岸，帶著「她的整個非洲」來到聖伯多祿大殿。這些移民經歷了荒漠、飢餓、口渴和各種暴力，很多婦女因此懷孕。他們身上的傷痕明顯可見，但心靈深處也受到打擊：「倖存者背負著很深的內疚感，因為他們成功抵達了目的地，而他們的許多旅伴卻失敗了。」

迪瑪修女為敘利亞戰爭發聲

第三名見證人是敘利亞霍姆斯的迪瑪（Deema）修女。她表示，戰爭「不僅摧毀了建築物和街道，也重創原本緊密的聯繫」。在敘利亞戰爭期間，各種形式的同情心毀於一旦，別人成了敵人，人情味蕩然無存，甚至連殺人都被合理化。有人告訴修女說：「我害怕被我的穆斯林朋友殺死。」然而，在「自私、暴力和貪婪」的碎石瓦礫中，閃耀著團結互助的光輝、抵拒仇恨的光芒。促進非暴力的努力成了一種「無聲的譴責，卻極力地對抗那些從戰爭中牟利、販賣軍火、征服土地或增加權勢的人」。

教宗的省思

教宗在靜默片刻後，展開了他的省思，將分裂的世人帶到天主的台前，說：「我們在這裡乞求天父的慈悲。」教會「始終是神貧的教會，是請求寬恕的罪人的教會」，不只是有義人和聖人。「沒有人能獨自獲救，而是一個人的罪過同樣會給許多人造成影響：如同一切在善內彼此相連那樣，在惡內也是如此」。「唯有治療病態的關係，我們才能成為同道偕行的教會」。告明所犯的罪，我們才能恢復在傳教使命上的可信度，治癒傷口。

像稅吏那樣祈禱

教宗接著談論禮儀選讀的福音：一名法利塞人和一名稅吏祈禱，前者假裝祈禱，其實在誇耀自己；後者痛哭不已，懺悔己罪。（參閱：路十八9-14）

教宗說：「我們大家今天都有如稅吏那樣眼神低垂，為我們的罪愆而深感羞愧。」「我們跟他一樣站在後面，放下自負、虛偽和傲慢。我們做主教、司鐸、男女奉獻生活者的，也要如此。我們不可在呼求天主聖名的時候，不向弟兄姊妹、不向大地和萬物請求寬恕。」

暴力愈加野蠻

在世界主教會議啟動新階段的前夕，教宗問到：「要是不修和，我們怎麼能做個同道偕行的教會呢？」面對災禍和無辜者的痛苦，我們會問：「上主，祢在哪裡？」然而，我們也必須自問，當我們無法以善制惡時，我們負有什麼責任？「我們無法宣稱解決衝突，同時又助長暴力，放任它變得愈加野蠻；自己躲開禍事，卻給別人製造痛苦；救了自己，但造成別人的死亡。」我們怎能把自己的快樂建在別人的痛苦上？

打破惡的鏈條

因此，辦告解是一個「在教會內和對教會重新建立信任的機會」，能「開始治療那不停流血的傷口，打破『惡的鏈條』」。

省思結束後，教宗靜默片刻。然後在場眾人起立並低下頭。教宗誦唸最後的禱詞，再次懇求天主的寬恕，說：「我們以不忠損害了祢的面容，求祢幫助我們恢復祢的面容。」

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