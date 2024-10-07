教宗三鐘經：真正的幸福在愛中，夫婦要對生命持開放態度
（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各10月6日在梵蒂岡宗座大樓帶領信眾誦念《三鐘經》。他在念經前的講話中省思了當天福音的內容：法利塞人問耶穌“許不許丈夫休妻”，耶穌卻藉機讓他們注意到“男女之間愛的價值”。
教宗解釋道，在基督的時代，“丈夫可以驅趕和休妻，即使為了些無關緊要的原因”。這是因為人們援引法律對聖經的詮釋。教宗說：“在婚姻中，女性的處境與男性相比非常不利”，“造物主願意女人和男人在尊嚴上平等，在差異中互補，好能相互幫助、陪伴，但同時互相激勵和促進成長”。
接著，教宗清楚指出夫妻兩人開始的一種“新生活”，要“彼此接納”，就如成為“一體”那樣共同生活，這並非易事。應該永遠這樣生活，不可只持續到“我高興”為止。
“當然，這需要互相忠誠，即使在困境中，也需要互相尊重、真誠和坦率。這需要以開放的態度來互相對質，有時甚至爭論，但要隨時準備好寬恕與和解。我要叮囑的是：丈夫和妻子，無論你們想怎麼爭吵，要在一天結束前和好。”教宗指出，如何和好，一個輕撫就夠了，他也建議不要讓這一天在沒有和解前結束。
此外，在婚姻中，“夫婦向生命的禮物：孩子開放是必不可少的”。教宗稱他們是“愛的最美的果實，天主最大的祝福”，也是“每個家庭和整個社會的喜樂和希望的泉源”。為此，教宗鼓勵夫婦“生兒育女”，“向生命開放”。“愛的要求嚴格，是的，但它很美，我們越是投入其中，就越能發現，在愛中的真正幸福”。
最後，教宗邀請每個人捫心自問，自己的愛是否是“忠誠、慷慨和具創造性的愛”，自己的家庭是否“向生命、向子女這份禮物開放”。教宗懇求聖母瑪利亞“幫助基督徒夫婦”。
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