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教宗三鐘經：真正的幸福在愛中，夫婦要對生命持開放態度

教宗6日帶領信眾誦念三鐘經時省思了當天福音記載的法利塞人問耶穌許不許丈夫休妻的內容。教宗鼓勵夫婦要向生命開放。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各10月6日在梵蒂岡宗座大樓帶領信眾誦念《三鐘經》。他在念經前的講話中省思了當天福音的內容：法利塞人問耶穌“許不許丈夫休妻”，耶穌卻藉機讓他們注意到“男女之間愛的價值”。

教宗解釋道，在基督的時代，“丈夫可以驅趕和休妻，即使為了些無關緊要的原因”。這是因為人們援引法律對聖經的詮釋。教宗說：“在婚姻中，女性的處境與男性相比非常不利”，“造物主願意女人和男人在尊嚴上平等，在差異中互補，好能相互幫助、陪伴，但同時互相激勵和促進成長”。

接著，教宗清楚指出夫妻兩人開始的一種“新生活”，要“彼此接納”，就如成為“一體”那樣共同生活，這並非易事。應該永遠這樣生活，不可只持續到“我高興”為止。

“當然，這需要互相忠誠，即使在困境中，也需要互相尊重、真誠和坦率。這需要以開放的態度來互相對質，有時甚至爭論，但要隨時準備好寬恕與和解。我要叮囑的是：丈夫和妻子，無論你們想怎麼爭吵，要在一天結束前和好。”教宗指出，如何和好，一個輕撫就夠了，他也建議不要讓這一天在沒有和解前結束。

此外，在婚姻中，“夫婦向生命的禮物：孩子開放是必不可少的”。教宗稱他們是“愛的最美的果實，天主最大的祝福”，也是“每個家庭和整個社會的喜樂和希望的泉源”。為此，教宗鼓勵夫婦“生兒育女”，“向生命開放”。“愛的要求嚴格，是的，但它很美，我們越是投入其中，就越能發現，在愛中的真正幸福”。

最後，教宗邀請每個人捫心自問，自己的愛是否是“忠誠、慷慨和具創造性的愛”，自己的家庭是否“向生命、向子女這份禮物開放”。教宗懇求聖母瑪利亞“幫助基督徒夫婦”。

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2024 October 07, 13:26

《三鐘經》是紀念天主降生成人無限奧跡的經文，每日誦念三遍，即清晨六點，中午十二點和晚上六點聖堂敲響鐘聲的時刻，因此在中文語境中被稱為三鐘經。而三鐘經的拉丁文名為Angelus，取自第一句“上主的天使向瑪利亞報喜”（Angelus Domini nuntiavit Mariae）的第一個單詞。《三鐘經》由三條論及耶穌基督降生成人奧跡的短句和三遍《聖母經》組成。在每個主日和重大瞻禮，教宗都會從梵蒂岡宗座大樓書房窗口帶領聖伯多祿廣場上的信眾一同誦念此經文。念經前，教宗會發表簡短的講話，講解當天的讀經；之後，教宗會問候廣場上的朝聖者。從復活節到聖神降臨節，《三鐘經》由《天皇后喜樂經》代替。後者是一篇紀念耶穌基督復活的經文，以三遍《光榮頌》為結尾。

最新的三鐘經/天皇后喜樂經

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與教宗一起祈禱

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

三鐘經

啟：主的天使向瑪利亞報告。
應：她因聖神受孕。
（聖母經一遍）

啟：我是主的婢女。
應：請照祢的話在我身上成就。
（聖母經一遍）

啟：天主聖子降生成人。
應：居住在我們中間。
（聖母經一遍）

啟：天主聖母請為我們祈求。
應：使我們堪當承受基督的恩許。

啟：請大家祈禱：
應：天主求祢把祢的聖寵注入我們心中，我們既因天使的預報，得知祢的聖子降生成人，亦願賴祂的苦難及祂的十字聖架，獲享復活的光榮。因我們的主基督。阿們。

願光榮歸於父、及子、及聖神；起初如何，今日亦然，直到永遠。（三遍）

教宗或宗座降福禮

啟：願主與你們同在。
應：也與你的心靈同在。

啟：願上主的聖名受頌揚。
應：從現在直到永遠。

啟：上主的聖名是我們的助佑。
應：因祂創造了天地。

啟：願全能的天主，聖父，聖子，聖神降福你們。
應：阿們。