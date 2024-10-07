教宗三鐘經：真正的幸福在愛中，夫婦要對生命持開放態度

教宗6日帶領信眾誦念三鐘經時省思了當天福音記載的法利塞人問耶穌許不許丈夫休妻的內容。教宗鼓勵夫婦要向生命開放。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各10月6日在梵蒂岡宗座大樓帶領信眾誦念《三鐘經》。他在念經前的講話中省思了當天福音的內容：法利塞人問耶穌“許不許丈夫休妻”，耶穌卻藉機讓他們注意到“男女之間愛的價值”。

教宗解釋道，在基督的時代，“丈夫可以驅趕和休妻，即使為了些無關緊要的原因”。這是因為人們援引法律對聖經的詮釋。教宗說：“在婚姻中，女性的處境與男性相比非常不利”，“造物主願意女人和男人在尊嚴上平等，在差異中互補，好能相互幫助、陪伴，但同時互相激勵和促進成長”。

接著，教宗清楚指出夫妻兩人開始的一種“新生活”，要“彼此接納”，就如成為“一體”那樣共同生活，這並非易事。應該永遠這樣生活，不可只持續到“我高興”為止。

“當然，這需要互相忠誠，即使在困境中，也需要互相尊重、真誠和坦率。這需要以開放的態度來互相對質，有時甚至爭論，但要隨時準備好寬恕與和解。我要叮囑的是：丈夫和妻子，無論你們想怎麼爭吵，要在一天結束前和好。”教宗指出，如何和好，一個輕撫就夠了，他也建議不要讓這一天在沒有和解前結束。

此外，在婚姻中，“夫婦向生命的禮物：孩子開放是必不可少的”。教宗稱他們是“愛的最美的果實，天主最大的祝福”，也是“每個家庭和整個社會的喜樂和希望的泉源”。為此，教宗鼓勵夫婦“生兒育女”，“向生命開放”。“愛的要求嚴格，是的，但它很美，我們越是投入其中，就越能發現，在愛中的真正幸福”。

最後，教宗邀請每個人捫心自問，自己的愛是否是“忠誠、慷慨和具創造性的愛”，自己的家庭是否“向生命、向子女這份禮物開放”。教宗懇求聖母瑪利亞“幫助基督徒夫婦”。

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