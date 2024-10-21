教宗為飽受衝突蹂躪的人民祈求和平之恩

教宗20日主持封聖大典後帶領信眾誦念三鐘經時，再次為處於戰爭中的國家發出呼籲，並提到關懷“脆弱和弱小者”的聖阿拉莫諾神父。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各10月20日主日在聖伯多祿廣場主持封聖大典後帶領信眾誦念三鐘經時，再次呼籲為處於戰爭中的國家祈禱。他說：“我們繼續為因戰爭而受苦的人民祈禱，飽受折磨的巴勒斯坦、以色列、黎巴嫩，飽受折磨的烏克蘭、蘇丹和緬甸，以及所有其他民族，我們為所有人祈求和平之恩。”

教宗也問候了前來向剛剛封聖的新聖人致敬的信眾，尤其是馬龍尼禮信徒和“聖母神慰傳教會的男女傳教士”。聖母神慰傳教男修會和聖母神慰傳教女修會分別於1901年和1910年由聖若瑟·阿拉莫諾（Giuseppe Allamano）神父創立。此外，教宗問候了參加封聖大典的意大利總統馬塔雷拉，以及烏干達“大型”代表團，60年前該國殉道者被冊封為聖人。

新聖人阿拉莫諾神父出生於意大利卡斯泰爾諾沃達斯蒂。教宗說，“這位新聖人提醒我們需要關注最脆弱和最弱小的人”。教宗直接指出弱小者中的亞馬遜雨林的亞諾馬米人，他籲請政府與民間當局“要確保這些人民和他們的基本權利得到保護，使其尊嚴及他們的區域免遭任何形式的剝削”。

10月20日是普世傳教節，主題是“去把每個人都請來赴宴吧！”教宗指出，“宣講”的本質是：帶給人們“與愛我們且要我們參與祂喜悅婚宴的天主進行歡樂的相遇”的訊息。就如新聖人所教导的，“每一位基督徒蒙召參與這普世的使命，並在各種情況下為福音作出自己的見證”。教宗最後說，让我们以我們的祈祷和帮助支持所有传教士。

鏈接網址：www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html