教宗宣布擢升21位新樞機：呈現教會的普世面容

教宗方濟各在三鐘經祈禱活動中宣讀了新樞機的名單，擢升儀式將在12月8日的樞密會議上進行。準樞機來自天涯海角，包括伊朗和印度尼西亞，其中年歲最長的是高齡99歲的聖座大使阿切爾比。

（梵蒂岡新聞網）從伊朗到印度尼西亞、從日本到菲律賓、從科特迪瓦到阿爾及利亞，再到羅馬：這些來自世界各地區的神長將於今年12月8日聖母無染原罪始胎瞻禮榮升為樞機。教宗方濟各10月6日中午誦唸《三鐘經》後，從宗座大樓書房窗口宣讀了新樞機的名單。

教宗說：「他們的背景體現了教會的普世性。教會不斷向世上所有人宣講天主的慈愛。再者，他們要融入羅馬教區，這展現出伯多祿聖座與遍布世界的地方教會之間緊密相連的關係。」

準樞機

在公布名單的同時，教宗也宣布雷納（Baldassare Reina）主教成為他在羅馬教區的新任代理主教，接替德多納蒂斯（Angelo De Donatis）樞機的職務。今年4月6日，教宗已任命德多納蒂斯樞機為聖座聖赦院院長；雷納主教至今擔任教宗羅馬教區副代理主教一職。

從準樞機的年齡來看，年歲最長的是99歲的聖座大使阿切爾比（Angelo Acerbi）總主教，年紀最輕的則是僅44歲的拜丘克（Mykola Bychok）主教。

聖座部會的準樞機有三位，首先是聖座促進人類整體發展部副秘書長、願祢受讚頌莊園及願祢受讚頌高等培育中心主任兼教宗方濟各直接聯絡人巴喬（Fabio Baggio）神父；其次是現年51歲的立陶宛籍馬克里卡斯（Rolandas Makrickas）總主教，他於2021獲任命為宗座聖母大殿特別專員，現在是該大殿的助理總鐸；第三位，也是最後一位聖座部會準樞機，是印度籍的科瓦卡德（George Koovakad）蒙席，他負責教宗旅行的行程安排已有四年。

另一個重點是道明會士拉德克利夫（Timothy Radcliffe）神父的獲選。在教宗方濟各的授意下，這位知名神學家連續兩年擔任世界主教會議會前避靜的講道神師。他以默想的深度、創新和效果著稱，將於2025年8月年滿80歲。

充實樞機團

前一次擢升樞機的樞密會議於2023年9月30日舉行。貝爾格里奧教宗至今已晉升了142位樞機，其中113人有投票權。新公布的21位準樞機當中，只有阿切爾比沒有投票權：其中有10位來自歐洲、6位來自美洲、4位來自亞洲、一位來自非洲。今年12月8日起，樞機團預計將有256位成員，其中141人有投票權、115人因年逾八旬而免除選舉職責。

準樞機名單

以下是準樞機的完整名單：

1.）聖座大使阿爾切比（Angelo Acerbi）總主教；

2.）秘魯利馬總教區卡斯蒂略（Carlos Gustavo Castillo Mattasoglio）總主教；

3.）阿根廷首席主教、聖地亞哥德爾埃斯特羅總教區博卡利克（Vicente Bokalic Iglic）總主教，遣使會士；

4.）厄瓜多爾瓜亞基爾總教區卡夫雷拉（Cabrera Gerardo Cabrera Herrera）總主教，方濟各小兄弟會士；

5.）智利聖地亞哥總教區喬馬利（Fernando Natalio Chomalí Garib）總主教；

6.）日本東京總教區菊地功（Tarcisio Isao Kikuchi）總主教，聖言會士；

7.）菲律賓加洛坎教區維爾吉利奧（Pablo Virgilio Siongco David）主教；

8.）塞爾維亞貝爾格萊德－斯梅代雷沃總教區涅梅特（Ladislav Niemet）總主教，聖言會士；

9.）巴西阿雷格里港總教區斯彭格勒（Jaime Spengler）總主教，方濟各小兄弟會士；

10.）科特迪瓦阿比讓總教區貝斯（Ignace Bessi Dogbo）總主教；

11.）阿爾及利亞阿爾及爾總教區韋斯科（Jean-Paul Vesco）總主教，道明會士；

12.）印度尼西亞茂物教區休庫爾（Paskalis Bruno Syukur）主教，方濟各小兄弟會士；

13.）伊朗德黑蘭－伊斯法罕總教區馬蒂厄（Dominique Joseph Mathieu）總主教，方濟各住院兄弟會士；

14.）意大利都靈總教區雷波萊（Roberto Repole）總主教；

15.）教宗羅馬教區新任代理雷納（Baldassare Reina）主教；

16.）加拿大多倫多總教區里奧（Francis Leo）總主教；

17.）宗座聖母大殿助理總鐸馬克里卡斯總主教；

18.）烏克蘭天主教東方禮墨爾本聖伯多祿和聖保祿教區拜丘克主教，贖主會士；

19.）神學家拉德克利夫（Timothy Peter Joseph Radcliffe）神父，道明會士；

20.）聖座促進人類整體發展部副秘書長巴喬（Fabio Baggio）神父，聖嘉祿傳教會士；

21.）聖座國務院教宗旅行事務負責人科瓦卡德（George Jacob Koovakad）神父。

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