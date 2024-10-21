教宗方濟各：聖人是遠離權力誘惑的謙卑僕人

10月20日主日世界傳教節，教宗方濟各在聖伯多祿廣場主持隆重彌撒，冊封14位新聖人。教宗稱新聖人是福音的門徒，他們依照耶穌的風格生活，作眾人的僕人，慷慨服務到底。

(梵蒂岡新聞網)10月20日常年期第29主日也是傳教節，教宗方濟各在聖伯多祿廣場主持封聖彌撒。教宗冊封聖母神慰傳教會會祖若瑟·阿拉莫諾（Giuseppe Allamano）神父、聖神獻主修女會的創始人圭拉（Elena Guerra）修女、聖家小姊妹會的創始人瑪利亞·良尼亞·帕拉迪斯（Maria Leonia Paradis）修女和11位於1860年7月在敘利亞大馬士革遭殺害的方濟各小兄弟會會士為聖人。

謙卑而脫俗的僕人

教宗在講道中稱這些聖人為“福音的門徒”，他們“在人類痛苦的歷史中”是“忠信的僕人，是在殉道和喜樂中服務的男女”。教宗說：“這些新聖人依照耶穌的風格生活：即服務。信仰和使徒的工作並沒有使他們陷於世俗的慾望和對權力的貪婪中，相反，他們成為兄弟的僕人，在行善中有創意，在困境中堅定不移，慷慨地服務到底。”

榮譽與權力

接著，教宗反思了當天主日福音中耶穌向雅各伯和若望提出的令人不安的問題，因為他們心中所渴望的是榮耀地位，把默西亞視為得勝、光榮的一位，並“依照權力的邏輯”來想像耶穌。教宗說：“在教會內，經常都有這樣的想法：榮譽、權力…。”

聖愛之天主

教宗解釋道，耶穌“下到深處聆聽並洞察人心”，揭示他們隱密的期待，除去他們的面具。教宗說：“耶穌不是他們想像中的默西亞；祂是聖愛之天主，從天降下俯就卑微者；祂為提升弱小者而變得弱小，祂施展作為為的是和平而非戰爭，祂來服事人而非受人服事。上主所喝的杯是祂生命的祭獻，愛為我們奉獻生命，直到死亡且死在十字架上。”

以親近、溫柔、憐憫服務

隨後，教宗強調，與耶穌一同被釘在十字架上的有兩個強盜，“在痛苦而非坐在光榮中，他們與基督一同被釘”。教宗說：“勝利的不是統治者，而是為愛而服務的人”，因此耶穌“使自己成為最卑微的，好使眾人能被舉起並成為在先的”，祂幫助門徒皈依並改變他們的思想，不按照世俗的邏輯，而按照天主的風格去思考，天主的風格就是服務。

教宗說：“我們不要忘記讓人看到天主風格的三個詞：即親近、憐憫及溫柔。天主為了服事而親近、為了服務而憐憫、以及為了服事而溫柔。”

更新的心靈

教宗解釋道：“懷著愛而服務的人不會說：現在該輪到別人了。”服務是一顆新心的果實。

教宗說：“這是僱員的思想，而非見證者的思想。服務源自於愛，且愛無界限，它不計較，而是付出與給予。它不只為獲得成果而付出，它不是偶爾的表演，而是發自內心，這是一顆因愛和在愛中更新的心靈。”

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