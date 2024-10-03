教宗：世界主教會議呈現交響樂，藉不同職責和神恩同行

教宗方濟各在本屆第二期世界主教會議的第一場大會中發言，強調在適當的時候，該當找到主教職務履行“集體領導”和“眾議精神”的不同形式。

（梵蒂岡新聞網）世界主教會議第16屆常規會議第二會期於10月2日下午舉行了首場大會，教宗方濟各在會上發言，重點論述同道偕行的進程走了三年之後，在聖神的引領下回應“如何成為傳教和慈悲的同道偕行教會”，以及“對主教職務的包容性理解”。

教宗強調，需要藉著交響樂的藝術，依照不同的職責和神恩，在天主慈悲的眷顧下一起服務。“同每位基督徒一樣，主教絕不可認為只有自己，‘沒有他人’。正如任何人都無法靠自己得救，救恩的宣講需要眾人，而且每個人都應得到聆聽”。

聖神總是陪伴我們

教宗接著表示，教會應在聖神的引領下，居住在地理和生存的邊緣地區。因此，“我們的首要之務”乃是“學會識別出”聖神的聲音。聖神總是陪伴我們，祂是慰藉，尤其當我們“面對不順利的事，不公平的事”、我們“灰心意冷”、“自暴自棄”的時候。但聖神安慰我們，“因為祂傳送天主的希望”。天主從不厭煩，“因為祂的愛永不疲倦”。

要更加謙卑

正如一位四世紀的靈修作家告訴我們的那樣，天主“總是接納所有人，向每個人提供生命的新機會”。因此，我們“必須寬恕所有的人，而且總要寬恕，意識到樂於寬恕源自得到寬恕的經驗”。教宗提到前一天晚上懺悔守夜禮的經歷，在那個機會上，“我們承認自己是罪人”。教宗接著問道：“這樣我們就更謙卑了嗎？”

教宗指出，謙卑是聖神的恩賜，謙卑“能使我們眼觀世界，承認自己並不比別人更好”。然後，教宗以公元四世紀的一句名言邀請全體在場者，“承認若沒有聖神和祂出乎意料的行動，教會就無法行走和更新”。

世界主教會議是行程，不僅是事件

因此，教宗環顧正在進行的世界主教會議，稱它“正以獨創的方式體現天主子民的‘同行’”。教宗強調，聖保祿六世設立世界主教會議將近60年，其間“我們學會在世界主教會議中認出一個多重及和諧的主旋律，它能支持天主教會的旅程和使命，有效地協助羅馬主教為所有教會和整個教會的共融所提供的服務”。由此可見，“世界主教會議是行程，不僅是事件”。

“同道偕行的進程也是一個學習的過程，在這過程中，教會學習更好地認識自己，並找出牧靈行動的方式，使之更適合上主託付給她的使命。這個學習過程也涉及牧人職務的履行方式，尤其是主教的牧職。”

有平信徒和奉獻生活者、執事和司鐸參加的會議

說到這裡，教宗提到宣布召開本屆世界主教會議時，作為正式成員的平信徒和男女奉獻生活者、執事和司鐸也有不少，這進一步推進了前幾屆會議的作法。這個決定符合大公會議“對主教職行使的理解”。教宗解釋，作為地方教會合一有形可見的原則和基礎，主教若不在天主子民內、不與天主子民同在，就無法提供自己的服務。

“這當然不是相互取代，振臂高呼：現在輪到我們了！相反地，這要求我們以一種交響樂的藝術一起履行職責，依照主教有責任認可和推動的不同職責和神恩，在天主慈悲眷顧下的服務中，譜寫將眾人結合在一起的樂曲。”

履行主教職務的“眾議精神”新形式

教宗澄清，這種非主教成員的參與“並不削弱會議的‘主教’幅度”，或限制“個別主教和主教集體領導”應有的權力。教宗表示，在適當的時候，該當找到主教職務履行“集體領導”和“眾議精神”的不同形式（在地方教會內、眾教會的團體內，以及整個教會內）。“永遠尊重信仰的寶藏和活躍的傳承，永遠回應聖神在這特定時期和不同環境中對教會的要求。聖神是和諧：在五旬節的早晨，在那混亂中，祂創造了和諧”。

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