教宗：在體育運動中培養堅定、友誼和團結的價值觀

教宗本月10日在梵蒂岡宗座大樓接見了奧地利滑雪協會運動員和成員，鼓勵他們為“一個更加友愛的世界做出貢獻”。

（梵蒂岡新聞網）在2025年世界滑雪錦標賽即將來臨之際，教宗方濟各於10月10日在梵蒂岡接見了奧地利滑雪協會運動員及成員。這個團體是在薩爾茨堡總主教拉克納（Franz Lackner）的陪伴下來到梵蒂岡。

奧地利滑雪協會是最古老的體育聯合會中的一個，於1905年成立，總部設在因斯布魯克，它在全國範圍內推廣各種滑雪活動，尤其是使運動員的出色才能得以展現。教宗在接見活動中向在場的人說，“你們的祖國擁有雄偉的山脈，為高山滑雪提供了最佳機會”。

接著，教宗鼓勵說：“你們要始終在你們的工作中培養體育運動本有的價值。體育特有的價值，即堅定、真誠、友誼和團結。”這樣，“你們可以為一個更加友愛的世界做出貢獻，因為體育可以增進兄弟情誼，你們可以在你們國家極其美麗的大自然中，詠唱讚美造物主的頌歌”。

最後，教宗將在場的所有人託付於護守天使，願“他們保護我們免於一切危險”。教宗補充說：“我為你們祈禱，你們為我祈禱。”

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