世界主教會議大公守夜禮，教宗稱基督徒的分裂叫人羞愧

世界主教會議與會者在梵蒂岡參加了大公守夜禮，由泰澤團體和其它教會的兄弟代表提供禮儀服務。教宗在講稿中重申需要共同的見證，例如在世界多個地方早已不幸體驗到的「血的大公運動」，這比任何話語都有力。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各與世界主教會議與會者10月11日傍晚在梵蒂岡初期殉道者廣場參加了大公祈禱守夜禮。當天是聖若望廿三世的瞻禮日，也是梵蒂岡第二屆大公會議於1962年10月11日開幕的紀念日。梵二大公會議標誌了天主教會正式展開大公運動，教宗方濟各在此機會上再次表達渴望與各基督信仰教會圓滿合一的願望。在禮儀上服務的人員有泰澤團體成員、參加世界主教會議的多名兄弟代表，以及其它教會的弟兄姊妹。

燭光遊行

太陽西下，參禮者們手持燭火從梵蒂岡保祿六世大廳走到初期殉道者廣場，聚集在聖達彌盎十字架前。帶領隊伍的是一名舉揚福音書的婦女，以及緊跟在她身旁的四名女童。泰澤團體的青年低聲吟詠，營造出樸實而靈修濃厚的氣氛。

聖座促進基督信徒合一部部長科赫（Kurt Koch）樞機首先發表了開場致詞，提及60年前頒布的梵二文獻《教會憲章》和《大公主義法令》。當晚的讚美詩和禱詞正是取自這兩份文件，並託付給不同基督信仰教會和大公運動團體的成員來宣讀，包括：東正教大公宗主教會、浸信會、聖公會、東正教希臘禮教會、路德宗、五旬節派、衛理公會、亞美尼亞宗徒教會、門諾會、科普特禮教會等等。

當晚誦讀的經文選自《依撒意亞先知書》、《聖詠》第122篇，以及《若望福音》。眾人同心合意祈禱，願在基督內「合而為一」（若十七21）。這段福音章節由五名婦女以五種語言恭讀，分別是中文、葡萄牙語、斯瓦希里語、阿拉伯語和馬拉雅拉姆語。

基督徒分裂的醜聞叫人羞愧

教宗在一份交給參禮者的講稿中稱「沒有一起為主耶穌作見證」是個醜聞，梵二神長們堅信這醜聞不利於宣講福音。

「這世界主教會議是個機會，我們能藉機盡力跨越彼此之間仍存在的圍籬。我們要專注於我們共同洗禮的同一片土壤，因為洗禮敦促我們成為基督的傳教使徒，投入共同的使命。」

血的大公運動比任何話語更有力

主耶穌與分裂的誘惑搏鬥，為了救世人而獻出生命。教宗指出，很多不同傳統的基督徒也做出了全然符合耶穌風格的見證。

「他們由於相信耶穌基督，一起獻出了生命，活出血的大公運動。他們的見證比任何話語更有力，因為合一是從主的十字架而來。」

合一是不可預測的恩典

將基督徒引向更圓滿共融的，始終是天主聖神。教宗強調，合一是從天而降的恩典，而非地上結出的果實。儘管人的意願和努力是必不可少的，但合一遠遠超過這些。總而言之，合一是一份聖寵，我們必須祈求「依照基督所願、按照祂的方法」為我們賜下合一之恩。

「我們無法預測這份恩典降臨的時機和方法。如同梵二法令進一步闡明的，我們必須在領受恩典時『不給天主上智的安排製造任何阻礙，不先入為主地預判聖神將來的指示』。」

合一的旅途

教宗方濟各的願景始終是動態的。他從同道偕行的進程提出了另一個關於合一的道理，即：「在運動中成熟，開闢道路。」

「基督徒的共融在共同的旅途中『依照天主的節奏』增長並成熟，就像復活主耶穌所陪伴的厄瑪烏的旅行者一樣。」

合一不是妥協或權衡的結果

教宗鼓勵眾人，在大公運動的旅途中，不要一遇到困難就裹足不前。挑戰常常會有，但是其中也有聖神的臨在，祂「在五彩繽紛的多元內促進合一」。

「世界主教會議正在幫助我們重新發現教會面容多采多姿的美妙之處。所以說，合一既不是整齊劃一，也不是妥協或權衡的結果。」

守夜禮結束之際，教宗帶領在場眾人誦念《天主經》並且頒賜降福。

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