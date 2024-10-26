教宗期勉羅馬教區：你們要多加發揚教會的社會思想

教宗方濟各在聖若望拉特朗大殿與羅馬教區大會與會者舉行會晤。本屆大會主題是「縫合破口，超越不平等」。羅馬被各種形式的貧窮所撕裂，教宗籲請信友們在羅馬重新編織一張團結互助的網。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各10月25日晚上在羅馬主教座堂聖若望拉特朗大殿接見教區大會的與會人士。本屆大會的主題是「縫合破口，超越不平等」，旨在期望眾人走出怠惰狀態，修補城市組織的各種破口。羅馬市長、拉齊奧行政區官員、「羅馬之禍」研討會的與會者，以及基督宗教其他教會和其他宗教信仰的代表也出席這項活動。

教宗在講話中從天主聖言出發，提出了三點省思：向窮人傳喜訊、縫合破口，以及撒播希望的種子。

關於向窮人傳福音的使命，教宗表明，「窮人不能是一個數字、一個麻煩，或更糟糕的是一個垃圾」。「把窮人視若珍寶」往往只是一句空話，沒有落實在具體的行動上。「很多時候，我們基督徒只是嘴上這麼說，卻沒做出可信的舉動。」

教宗為許多人默默關懷最弱小者的服務表示讚賞。他說：「我們必須感受到貧窮問題是教會的迫切任務，它成了所有人的使命與責任，而且始終如此。拜託，我們別再說那些從事窮人服務的基督徒、修女和神父是共產黨人了。拜託，我們要遏止那種事。到現在還有人這麼說。」教宗這席話一說完，現場便響起如雷的掌聲。

談到縫合破口，教宗表示他見過距離梵蒂岡50米的一家餐廳把食物倒掉。附近的窮人「每天晚上去翻找那些倒掉的糧食」。面對如此撕裂的對立情況，我們不能無動於衷，卻要積極地與政府和協會展開長期對話，在愛德上勇敢大膽，以耐心且不帶偏見的對話來消除「冷漠的病毒」。

「我渴望敦促你們這點：你們要在日常的牧靈工作和要理講授上多加發揚教會的社會思想。事實上，培養教會社會訓導的意識很重要，以便於福音落實在當今世界的不同處境裡，使我們成為正義、和平與友愛的見證人。」

至於撒播希望的種子，教宗指出，隨著禧年將至，我們切莫逆來順受。「我強烈呼籲你們實踐具體的希望工作。我們今晚審視並提出的諸多社會問題，也會令人氣餒，甚至讓人說出：『我們什麼也做不了。』」

教宗最後總結道：「親愛的弟兄姊妹，我們也能走遍貧困的地方，帶去福音的希望！謝謝你們在教會和羅馬城所做的一切。」

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