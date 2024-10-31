教宗接見聖座傳播部全體職員：促進包容、對話及尋求和平的傳播

教宗方濟各10月31日在梵蒂岡接見聖座傳播部的全體職員，鼓勵他們蒙召去實踐搭建橋樑，促進共融，始終堅持真理與正義並隨時準備傳播福音。

（梵蒂岡新聞網）傳播是一項“重大而充滿熱情”的工作，同時也是“召叫和使命”。這是教宗方濟各10月31日在梵蒂岡接見聖座傳播部全體職員時作出的表示，他闡述了“良好傳播者的形象”是堅持真理與正義並隨時準備傳播福音的人。

蒙召搭建橋樑

教宗說：“你們蒙召去執行一項重大和充滿熱情的任務：當許多人築起圍牆，那些意識形態的圍牆時，你們要搭建橋樑；當許多人煽動分裂時，你們要促進共融。”接著，教宗也談到梵蒂岡媒體必須應對“經濟困難和削減支出”的需求，“我想告訴你們一件事，我們應在金錢方面更加節儉。你們必須探索更加節儉的方法並尋找其它的基金，因為聖座無法像現在這樣繼續幫助你們。我知道這是個壞消息，但這也是件好事，因為能激發起你們所有人的創造力。”

然而，所有事情的開始都有一個“夢想”：即連結“人與文化”的傳播夢想，講述並珍視“世界的每個角落”。教宗說：“為此，我欣喜地得知，除了梵蒂岡媒體傳播的50多種語言外，你們努力增加了林格拉語、蒙古語和卡納達語。”

關注最弱者，超越口號，努力對話

於是，教宗鼓勵教會的傳媒工作者走出去，敢於冒險，稍微放下自己，為他人騰出空間，並“以誠實與激情”講述現實，能勝任且有好奇心。教宗說：“我夢想著一種心與心交流的傳播，讓自己被人性所感染，分擔我們許多弟兄姊妹的傷痛。我所夢想的傳播是，知道超越口號，關注窮人、最弱者、移民和戰爭的受害者。一個促進包容、對話和尋求和平的傳播。”

真實的相遇之美不要被虛擬所取代

隨後，教宗提到當今數字世界對傳播的挑戰。教宗表示，傳播者不應害怕變化。應遵循福音的風格建立“真實人性、具體、人與人”的關係。教宗說：“請你們幫助我，讓世界知道耶穌聖心對這受傷大地的憐憫。請你們以傳播幫助我，傳播是共融的工具。”

最後，教宗說：“儘管世界因可怕的暴力而震盪，但我們曉得基督徒注視著許多希望的火焰，及許多大大小小的美好故事。”

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