奧爾默特和基德瓦晉見教宗，談論以巴和平方案

以色列前總理奧爾默特和巴勒斯坦前外長基德瓦10月17日晉見教宗方濟各後，接受《羅馬觀察報》採訪：耶路撒冷必須由五國信賴的行政機構來管理，這五國包括以色列和巴勒斯坦。

（梵蒂岡新聞網）以色列前任總理奧爾默特（Ehud Olmert）10月17日上午與巴勒斯坦前任外交部長基德瓦（Nasser Al-Kidva），以及和平運動代表團成員一起晉見了教宗方濟各。會晤後，以國前總理向《羅馬觀察報》表示：「這是個重要且感人的會晤。聖父教宗展現出他特別關注在中東進行的和平努力。」

現年78歲的奧爾默特曾擔任以色列總理一職，直到2009年為止。他走過中東和平談判的重要歷程：在他執政時期，2006年簽署了黎巴嫩戰爭停火協議；他試圖與巴勒斯坦總統阿巴斯（Mohamud Abbas）達成有關建立兩個國家的協議，卻未能實現。他對《羅馬觀察報》說：「教宗方濟各給予我們特別的關注長達半個多小時，向我們解釋他每天注意衝突的一切進展，天天聯絡在加沙的基督徒。」

巴勒斯坦前外長基德瓦說：「我們向聖父教宗介紹了我們為加沙制定的和平方案，內容涉及立即停火、釋放那些還被哈瑪斯囚禁的以色列人質，同時也要釋放一些在以色列監獄裡的巴勒斯坦囚犯，並且恢復談判，以建立兩個獨立且和睦共處的國家。」

目前以色列方面的非法定居點越來越多，在此情況下如何能建立兩個國家呢？奧爾默特對此表示：「我們假設在雙方同意下，以色列合併相當於巴勒斯坦約旦河西岸約4%的領土，拿今天以色列邊境同等大小的領土作為交換。把這塊土地讓給巴勒斯坦人，這樣就能在約旦河西岸與加沙之間建立起相連的走廊。」

被問到加沙現況的解決方案，基德瓦回答說：「以色列必須完全從加沙撤軍，以便於建立一個治理加沙的巴勒斯坦實體。作為臨時和暫時的解決方案，我們設想一個專員理事會，由廣受認可的技術官僚和專家人士組成，而不是由政治代表組成。這個理事會必須與巴勒斯坦權力機構內閣建立聯繫，後者必須準備在隨後的24個月至36個月內在巴勒斯坦境內進行普選。」

就立即實現和平的議題，奧爾默特指出，「我們也設想，在以色列國防軍撤離的同時，必須在加沙布置『阿拉伯臨時安全部隊』，以維持局勢穩定。這個阿拉伯部隊必須與巴勒斯坦權力機構的安全部隊彼此聯繫，並接受專員理事會的指示。其主要任務應當是預防以色列再次遭受來自加沙的襲擊」。

談到未來的和平願景，基德瓦強調，「除了需要國內的警力以外，巴勒斯坦應當是個非軍事化的國家」。

此外，耶路撒冷的地位也是個懸而未決的重大問題。為此，奧爾默特指出，這是當天與教宗會晤的一大重點，教宗對此表達了極大的關注。

針對耶路撒冷的特殊地位，以色列前總理說：「耶路撒冷應該由五國信賴的行政機構來管理，這五國顯然包括以色列和巴勒斯坦。依照聯合國安理會多次指出的規則，該機構能全權治理耶路撒冷的每個角落。再者是賦予約旦王國的特別角色，就如今天已經在圓頂清真寺區域實施的那樣。無論如何，我們認為，舊城區應當不受政治勢力的掌控，保留給視之為祈禱聖地的三大一神宗教。」

關於以色列和巴勒斯坦都打算以耶路撒冷為首都的問題，奧爾默特表示，在1967年6月5日以前就屬於以色列的耶路撒冷部分，可以作為以色列首都。基德瓦也指出，作為巴勒斯坦首都的耶路撒冷部分，將涵蓋1967年戰爭前不屬於以色列的所有阿拉伯轄區。

然而，以巴兩國共存的美好願景，與以色列現任政府的意圖截然不同。提到這點，奧爾默特坦言：「認識我的人都知道我對內坦尼亞胡政府的想法，它依附的是班吉維爾（Ben Gvir）和斯莫特里奇（Smotrich）的極端狂熱思想。但令我感到欣慰的是，七成的以色列民眾厭倦了這個聯盟，厭倦了它已經且持續給以色列造成的巨大損失。以色列是個強健的民主國家，她將會以民主的方式超越這一屆政府。」

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