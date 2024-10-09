教宗公開接見：聖神推動教會向普世性及合一邁進

教宗方濟各在週三公開接見活動中，繼續關於聖神的要理講授。這一次，教宗論述了教會的普世性及合一，指出合一是件困難的事，但能做到：不要等待其他人來到我們這裡，而應一起走向基督。

（梵蒂岡新聞網）“教會的合一是人與人之間的合一，不是在桌前，而是在生活中實現”。如果說，眾人都希望合一，“我們眾人都深切渴望合一”，合一“卻難以實現，就連婚姻和家庭內也如此，融洽及和睦是最難做到的一件事，保持下去就更難了”。

教宗方濟各10月9日主持週三公開接見活動，繼續關於聖神與教會的要理講授，以每個人的具體生活為例，解釋聖神在教會內施展作為的方式。講授要理之前，教宗乘座車在10月溫暖陽光照耀下的聖伯多祿廣場上漫行，向在場的大約25000名群眾致意，並把兩名印度兒童、一名葡萄牙和一名意大利兒童接到車上。

普世與至一：這就是教會的奧蹟

要理講授中，重溫《宗徒大事錄》記述聖神在五旬節那一天降臨的情節，教宗強調，聖史路加指明聖神是教會普世性及合一的保障。“眾人都充滿了聖神的即刻效果就是，宗徒們‘說起外方話來’並走出晚餐廳，向眾人宣講耶穌基督” （參閱：宗二4）。這個段落凸顯了教會的普世使命，有如眾民族之間一種“新的合一”。

教宗指出，聖神以兩種運作方式建立合一。一方面，“推動教會向外伸展，好能聚集更多的人群和民族”；另一方面，“在教會內聚集合一，使已有的合一得到鞏固”。

面向普世

聖神的第一個運作方式，即推動教會朝向普世性，這在科爾乃略皈依的章節中作了描述（同上：第十章）。教宗表示，這是一次新的“五旬節”，引領宗徒們放寬視野，推倒最後一道阻礙，就是猶太人與外邦人之間的阻礙（參閱：宗十-十一章）。

教宗強調，“除了民族的擴展之外，還有地理的擴展”：在《宗徒大事錄》中，我們看到保祿打算在亞細亞的新地區並經由彼提尼雅傳福音，但聖神卻出人意料地阻止他這樣做。“第二天晚上，這位使徒在夢中領命要去馬其頓”（同上：十六6-10），福音就這樣走出故土亞洲，進入了歐洲。

聖神的同道偕行

聖神的第二個運作方式，就是建立合一。在耶路撒冷的宗徒會議上，爭執最大的問題就是，如何在不損害教會合一的情況下實現普世性。教宗解釋道，“聖神並不總是以出乎意料的方式，進行奇蹟般和決定性的介入，就像五旬節發生的那樣”。

“在大多數情況下，聖神也是透過細微的工作、尊重時間和人們之間的分歧，透過人事和機構、祈禱和交流來實現祂的介入。這就是我們今天所說的，同道偕行的方式。”

一起走向基督

接著，教宗引用聖奧思定的一個圖像來加以說明，即“是聖神激勵基督的奧體教會”。教宗解釋，這句話所強調的是，“聖神不是從外部建立教會的合一；不只是吩咐要合一。祂本身就是‘合一的紐帶’”。團結合一是件困難的事，在我們的日常生活中尤其如此。

“我們彼此難以合一的原因是，每個人都願意達至合一，但圍著自己的視角轉，不考慮眼前的人對同一件事有‘他’的觀點。如此一來，合一只能變得遙遠。”

教宗闡明，生活的合一、五旬節的合一，“唯有努力將天主置於中心，而非自己”，才能實現。“基督徒的合一也是如此：不要等待其他人來到我們這裡，而應一起走向基督”。教宗在要理講授結束時，呼求聖神幫助眾人成為合一及和平的工具。

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