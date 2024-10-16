教宗公開接見：信德使我們脫離恐懼，死後並非一切都結束

教宗方濟各在公開接見活動的要理講授中，省思了聖神在教會生活中的臨在和行動。他表示，當我們在感恩祭中說“我信聖神”時，就是表明聖神“是天主”，祂在我們內，賜予我們生命。

（梵蒂岡新聞網）聖神以何種方式臨在於教會中並施展作為？教宗方濟各於10月16日在聖伯多祿廣場主持的週三公開接見活動中，以簡單的話語作了解釋，表明“聖神是賦予生命者”。教宗強調，這生命超越了死亡。“聖神住在我們內，祂就在我們內”。

在基督內成為天主的子女

教宗來到聖伯多祿廣場後，先隨著他的白色吉普車在朝聖信友們當中穿行，問候他們，然後開始要理講授。他首先回顧了引導教會深信聖神具有“完全的天主性”的旅程，然後論述“聖神賦予生命”的要理。

“在創世之初，天主藉著吹氣賜給亞當一個人性生命；從泥像中形成‘一個活人’（參閱：創二7）。現在，在新的創造中，聖神賜予基督徒新的生命，這是基督的生命、超性的生命，有天主子女的身分。”

永恆的生命

正如聖保祿宗徒所感嘆的那樣，“在基督耶穌內賜與生命之神的法律”，使我們獲得自由，“脫離了罪惡與死亡的法律”（參閱：羅八2）。

教宗於是說道：“所有這一切，對我們來說最大和最令人感到寬慰的消息在哪裡？是什麼呢？就是聖神賜予我們的生命是永恆的生命！信仰使我們脫離了恐懼，不再以為一切到此為止，不再認為對於宰制塵世的苦難和不公沒有任何救贖。”

對復活的信念

這位外邦人的宗徒還向我們保證，“那使基督從死者中復活的”，也必要藉那住在我們內的聖神，使我們“有死的身體復活”（同上參閱：八11）。因此，今天我們在感恩祭中說“我信聖神”時，就是表明聖神“是天主”，祂在我們內，賜予我們生命。

聖神同享天主的尊貴

回顧信友們的信仰旅程，教宗強調，在數個世紀的歷史進程中，“聖神的聖化和神化行動引導教會”明白“聖神完全的天主性”，正如公元381年的君士坦丁堡大公會議所表明的，聖神“是主及賦予生命者，由聖父聖子所共發。祂和聖父聖子，同受欽崇，同享光榮，祂曾藉先知們發言”。

教宗說，我們如今在《信經》中仍然宣示的這段話旨在凸顯，聖神分享天主的“尊貴”，祂屬於造物主界，而非受造界。

由聖父及聖子

教宗提到，稱聖神應“與聖父聖子，同受欽崇，同享光榮”是聖巴西略最為上心的事，因為“聖神是主，是天主”。後來，拉丁教會在彌撒的《信經》中特別明確聖神由聖父及聖子所共發，使用了“及子”的表述。這個詞語引發了東方和西方教會之間的爭論和分裂。

教宗表示，這個問題“在兩個教會之間建立的對話氣氛中，已經失去了以往的嚴重性”，所應努力的是“如同一個‘可調和的分歧’原則，希望彼此完全接納”。

“我喜歡這樣說：‘可調和的分歧’。在基督信徒當中存在許多分歧：我是這個學派的，他是那個學派的；這人是新教徒，那人是……。重要的是，在一起行走的愛內，這些分歧得以調和。”

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