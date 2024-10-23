教宗公開接見：邀請聖神守護自己的婚姻及兒女

教宗方濟各在週三公開接見活動中談論了婚姻聖事。他指出，將信仰和聖神放在重要位置，有助於維繫並守護夫妻恩愛及其兒女。

（梵蒂岡新聞網）婚姻需要聖神的扶持，祂是恩典、是真正關鍵的施予者。「在聖神進入的地方，自我奉獻的能力就會再次活力充沛」。教宗方濟各10月23日在例行的週三公開接見活動中如此提醒聚集在聖伯多祿廣場的信眾。教宗繼續關於聖神的系列要理講授，當天著重於婚姻聖事。

聖神與家庭

教宗首先表示，他尤其要省思聖神對於家庭的教導。「聖神與婚姻會有什麼關係呢？關係可大了，或許是最關鍵的。我會試著解釋原因。」

教宗闡明，基督徒生活是一個人對另一個人、一男一女奉獻自我的聖事。這就是「天主照自已的肖像造了一男一女」的初衷（參閱：創一27）。因此，在實現天主聖三這個愛的共融方面，夫妻是首要且最重要的元素。

組成相愛的結合

教宗強調，夫妻「應該組成第一人稱複數的『我們』」。他們站在彼此面前時，是「你」和「我」；而站在包括孩子在內的其他人面前時，則是「我們」。

教宗表明：「聽到母親對孩子說：『你父親和我』，以及聽到父親說：『你母親和我』，這有多麼美好，就像耶穌12歲那年聖母在聖殿找到他時說的那樣，宛如他們是一體的。」

聖父教宗接著沉痛指出，多少孩童因父母失和而倍感痛苦，以及當父母分離時，孩子遭受多大的衝擊。

誰也不會說，夫妻相親相愛是易如反掌的事，這在當今社會絕不是件容易的事。然而，教宗表示，「這是事物的真理，一如造物主對它們的構想，因此存在於它們的本質內」。

把家建在磐石上

隨後，教宗引用《瑪竇福音》中建築房屋的比喻（參閱：瑪七24-27）：相較於把房子建在磐石上，在沙土上蓋房子當然比較簡單且迅速，但是「把婚姻建在沙土上的不幸後果是有目共睹的，而且主要是子女付出代價」。

為此，教宗建議：「要是未婚夫妻在婚前準備時，除了法律、心理和道德性質的訊息以外，也加深『靈性』的準備工作，這不是件壞事。」

最後關於夫妻親密無間的關係，教宗提到一句意大利諺語：「夫妻之間連一根手指頭都容不下。」他強調，夫妻間其實有一根手指頭，那就是「天主的指頭」、聖神。

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