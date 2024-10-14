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教宗三鐘經：真正財富不是世俗財產，而是被天主所愛

教宗13日在三鐘經祈禱活動中省思了當天福音的內容。他說，我們所有人都需要幸福，但這幸福不是在財富中。要找到幸福，就必須“為愛天主而冒險”，將自己所有的一切給予窮人而跟隨祂。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各10月13日主日在帶領信眾誦念三鐘經時，省思了當天福音內容：一個富貴少年跑向耶穌，問祂說，為承受永生該做什麼（參閱：谷十17）。

教宗指出，首先這個少年跑向耶穌。“儘管他有許多財富”，但他“並不滿足，內心感到不安，他在尋找更圓滿的生活”。他就像病患和附魔的人那樣跪在善師面前。這名少年雖然“富有，但他也需要治癒”，耶穌給他提出的治療方法是變賣他所有的一切，施捨給窮人，然後跟隨祂。意想不到的結局是，那位少年面帶愁容地走了，“他想見到耶穌的渴望是那麼的大和強烈，離開耶穌時是那麼的心灰意冷和快速”。

接著，教宗說，“我們內心也有對幸福和充滿意義的生活的無法控制的需求；然而，我們會陷入幻想中，以為答案可以在擁有物質的財物和塵世安全中找到”。相反地，耶穌願意讓我們重新認識我們所真正渴望的是什麼，令我們發現，其實我們所渴望的善是“天主本身，是祂對我們的愛，以及祂並且只有祂才能給予我們的永生”。

教宗強調，真正的財富是被上主以慈愛的目光注視，就像耶穌如何注視那青年一樣。同時，我們也要彼此相愛，讓自己的生命成為送給他人的禮物。耶穌邀請我們“為愛天主而冒險”，“擺脫自我和我們的虛假安全”，關注有需要的人，分享我們的所有、我們的才華、我們的友誼和時間。教宗最後說：“我們要記住這一點：真正的財富不是這個世界上的財產，真正的財富是被天主所愛，並學會向祂那樣去愛他人。”

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2024 October 14, 12:10

《三鐘經》是紀念天主降生成人無限奧跡的經文，每日誦念三遍，即清晨六點，中午十二點和晚上六點聖堂敲響鐘聲的時刻，因此在中文語境中被稱為三鐘經。而三鐘經的拉丁文名為Angelus，取自第一句“上主的天使向瑪利亞報喜”（Angelus Domini nuntiavit Mariae）的第一個單詞。《三鐘經》由三條論及耶穌基督降生成人奧跡的短句和三遍《聖母經》組成。在每個主日和重大瞻禮，教宗都會從梵蒂岡宗座大樓書房窗口帶領聖伯多祿廣場上的信眾一同誦念此經文。念經前，教宗會發表簡短的講話，講解當天的讀經；之後，教宗會問候廣場上的朝聖者。從復活節到聖神降臨節，《三鐘經》由《天皇后喜樂經》代替。後者是一篇紀念耶穌基督復活的經文，以三遍《光榮頌》為結尾。

最新的三鐘經/天皇后喜樂經

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與教宗一起祈禱

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

三鐘經

啟：主的天使向瑪利亞報告。
應：她因聖神受孕。
（聖母經一遍）

啟：我是主的婢女。
應：請照祢的話在我身上成就。
（聖母經一遍）

啟：天主聖子降生成人。
應：居住在我們中間。
（聖母經一遍）

啟：天主聖母請為我們祈求。
應：使我們堪當承受基督的恩許。

啟：請大家祈禱：
應：天主求祢把祢的聖寵注入我們心中，我們既因天使的預報，得知祢的聖子降生成人，亦願賴祂的苦難及祂的十字聖架，獲享復活的光榮。因我們的主基督。阿們。

願光榮歸於父、及子、及聖神；起初如何，今日亦然，直到永遠。（三遍）

教宗或宗座降福禮

啟：願主與你們同在。
應：也與你的心靈同在。

啟：願上主的聖名受頌揚。
應：從現在直到永遠。

啟：上主的聖名是我們的助佑。
應：因祂創造了天地。

啟：願全能的天主，聖父，聖子，聖神降福你們。
應：阿們。