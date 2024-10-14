教宗三鐘經：真正財富不是世俗財產，而是被天主所愛

教宗13日在三鐘經祈禱活動中省思了當天福音的內容。他說，我們所有人都需要幸福，但這幸福不是在財富中。要找到幸福，就必須“為愛天主而冒險”，將自己所有的一切給予窮人而跟隨祂。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各10月13日主日在帶領信眾誦念三鐘經時，省思了當天福音內容：一個富貴少年跑向耶穌，問祂說，為承受永生該做什麼（參閱：谷十17）。

教宗指出，首先這個少年跑向耶穌。“儘管他有許多財富”，但他“並不滿足，內心感到不安，他在尋找更圓滿的生活”。他就像病患和附魔的人那樣跪在善師面前。這名少年雖然“富有，但他也需要治癒”，耶穌給他提出的治療方法是變賣他所有的一切，施捨給窮人，然後跟隨祂。意想不到的結局是，那位少年面帶愁容地走了，“他想見到耶穌的渴望是那麼的大和強烈，離開耶穌時是那麼的心灰意冷和快速”。

接著，教宗說，“我們內心也有對幸福和充滿意義的生活的無法控制的需求；然而，我們會陷入幻想中，以為答案可以在擁有物質的財物和塵世安全中找到”。相反地，耶穌願意讓我們重新認識我們所真正渴望的是什麼，令我們發現，其實我們所渴望的善是“天主本身，是祂對我們的愛，以及祂並且只有祂才能給予我們的永生”。

教宗強調，真正的財富是被上主以慈愛的目光注視，就像耶穌如何注視那青年一樣。同時，我們也要彼此相愛，讓自己的生命成為送給他人的禮物。耶穌邀請我們“為愛天主而冒險”，“擺脫自我和我們的虛假安全”，關注有需要的人，分享我們的所有、我們的才華、我們的友誼和時間。教宗最後說：“我們要記住這一點：真正的財富不是這個世界上的財產，真正的財富是被天主所愛，並學會向祂那樣去愛他人。”

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