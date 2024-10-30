教宗公開接見：堅振聖事不是“臨終的傅油”，而是積極生活的開始

教宗方濟各在公開接見活動的要理講授中，以堅振聖事為主題，呼籲重新發現聖神的初果。值此禧年來臨之際，教宗勉勵大家“清除懈怠的灰塵”，成為聖神之火的傳遞者。在堅振聖事準備過程中，親身與基督相遇的平信徒見證尤為重要。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各為即將來臨的禧年設立了一個“美好的目標”，勉勵信徒“清除因慣性和懈怠而積聚的灰塵，像奧運會的火炬手一樣，成為聖神之火的攜帶者。”10月30日，在聖伯多祿廣場舉行的公開接見活動中，教宗方濟各繼續“反思聖神通過聖事在教會生活中的臨在和行動”，特別講解了堅振聖事，即“聖神的聖事”，勉勵眾人在禧年之際重燃這一恩典的火焰。

教宗說：“堅振聖事在實踐上不應該淪為‘臨終的傅油’，即‘離開’教會的聖事，而應成為積極參與教會生活的開始。”

運用聖神的抵押

我們每個人在領受“堅振和傅油”的同時，都獲得了聖保祿所說的“聖神的抵押”或“聖神的初果”。教宗提醒我們，讓這些初果結出豐碩果實。“我們必須‘運用’這一抵押，品嘗這些初果，而不是將所得的神恩和塔冷通埋藏於地下。”

為教會的使命奉獻

在要理講授中，教宗解釋了堅振聖事的起源，並指出“在新約中，除水的洗禮外”，還有“覆手”禮，其目的是通過一種可見而超凡方式傳遞聖神，其效果類似於五旬節聖神降臨於宗徒。他引用意大利主教團的《成人要理》，指出堅振聖事“強化了與基督和教會的洗禮性結合，並奉獻於先知、王權和司祭的使命”，此外“傳遞了聖神豐沛的恩典”。

見證的聖事

教宗再次引用意大利主教團《成人要理》指出，如果“洗禮是誕生的聖事，那麼堅振則是成長的聖事”，也就是“見證的聖事”，“與基督徒生活的成熟，密切相關”。教宗承認，這在今天的教會中似乎是一個“看似難以達成的目標”，因為許多青年和成年人在領受堅振後就疏遠教會，但他鼓勵大家繼續努力追求這一目標。

教宗說：“人們常說這是告別的聖事，因為年輕人領受堅振後便會離開，直到婚禮時才會再回來。人們是這樣說的……但我們必須讓堅振成為一種參與的奉獻，積極參與教會生活的奉獻。”

平信徒在堅振聖事準備中的角色

最後，教宗建議在堅振聖事的準備過程中，那些“曾與基督有過個人相遇”並通過堅振“真實體驗到聖神”的平信徒，應當提供幫助。

鏈接網址：www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html