教宗方濟各接見西班牙首相桑切斯

教宗本月11日在梵蒂岡接見了西班牙首相桑切斯。在聖座國務院進行的會談中，著重提到為和平及移民做出的努力。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各10月11日在梵蒂岡宗座大樓接見了西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez Pérez-Castejón），兩人的會談長達35分鐘。隨後，桑切斯首相會見了聖座國務卿帕羅林樞機，聖座國務院與各國及國際組織關係部門秘書長加拉格爾總主教也在場。

聖座新聞室的公告指出，“在聖座國務院進行的親切會談中，雙方對雙邊關係和共同關心的問題交換了意見，旨在促進當地教會與政府當局以及公民社會的各個組成部分之間進行富有成效的對話”。

公告稱，“雙方談論了一些區域和國際性議題，尤其關注正在進行的衝突，強調了急需努力支持和平的重要性，以及嚴重的移民危機，特別是在地中海和加那利群島”。

桑切斯首相在羅馬的西班牙皇家學院向新聞界說，11日在梵蒂岡與教宗會晤時，他邀請教宗前往加那利群島，了解當地的狀況，那裡是移民的著陸點，同時也邀請教宗出席明年6月在塞維利亞舉行的聯合國會議。

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