阿根廷藝術家阿爾瓦雷斯：我的麵包遇上了教宗的話語

在世界糧食日當天，意大利裔阿根廷藝術家阿爾瓦雷斯參加了教宗主持的公開接見活動，並帶來了自己製作的麵包。這為全人類來說象徵了最神聖的食物。

（梵蒂岡新聞網）“我的麵包遇上了教宗的話語！”意大利裔阿根廷藝術家阿爾瓦雷斯（Mario Alvarez）10月16日參加教宗方濟各主持的週三公開接見活動時如此高興地表示。當天也是聯合國訂定的世界糧食日，阿爾瓦雷斯帶來了一個麵包，這是他的巡迴計劃“天上的食糧，禧年的食糧”的象徵。

這位阿根廷藝術家說：“今天因著戰爭、氣候變化和經濟危機，飢餓問題在加劇。我想讓大家省思根除飢餓並保障每個人食物權的必要性。”阿爾瓦雷斯本月10日參加了聖座常駐聯合國糧農組織代表團舉辦的研討會，主題是“食物權，在缺乏和浪費之間：是時候採取行動了”。

阿爾瓦雷斯的計劃是一個漫長的靈修和藝術之旅的結果。他從20歲就在母親等人的幫助下開始這個尋找信仰的旅程，去了印度旅行一趟，今天他在自己的生活中予以體現，並通過工作加以見證。

在這個計劃中，麵包為全人類來說是最神聖的食物，它“代表了聖神的力量”，聖神是教宗目前要理講授的核心。再者，“酵母製成麵包，它為人類來說是糧食與分享的主要形式”。阿爾瓦雷斯懷著這種精神製作麵糰，使之成為“天國的食糧、禧年的食糧”。這將成為巡迴展覽、表演、裝置和教育作坊的主角，宣傳一種更加意識到糧食浪費問題的態度。

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