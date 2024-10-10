教宗：我們為遭受戰爭瘋狂的人誦念玫瑰經

教宗方濟各10月9日在公開接見活動中提到在中東、烏克蘭、緬甸和蘇丹的衝突，籲請眾信徒在十月玫瑰經月通過誦念玫瑰經呼求聖母的幫助。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各10月6日主日在聖母大殿懇求羅馬人民救援之母的轉禱、在誦念玫瑰經期間祈求和平後，又於9日在聖伯多祿廣場上主持週三公開接見活動結束時，籲請信友們在這十月玫瑰經月“發揚誦念玫瑰經的傳統”。

“我鼓勵大家每天誦念玫瑰經，懷著信賴將自己交在聖母瑪利亞的手中。我們將遭受戰爭瘋狂的人民的痛苦及對和平的渴望託付於她，她是關懷眾人的母親。”

教宗的思緒轉到因仇視和暴力而受傷的國家，這些國家被一一列出，“飽受折磨的烏克蘭、巴勒斯坦、以色列、緬甸和蘇丹”。

此外，教宗問候講德語的信徒時勉勵他們通過誦念玫瑰經，“讓聖母瑪利亞引領自己走向她的聖子耶穌，共同為世界的和平及教會的合一祈禱”。教宗向操法語和阿拉伯語的朝聖者致意時鼓勵說，“作為在走向基督的行程上的同道偕行教會”，我們要向“聖神懇求恩寵，成為合一及和平的工具”。

鏈接網址：www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html