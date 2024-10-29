教宗將於12月26日在羅馬雷比比亞監獄開啟聖門

菲西凱拉總主教日前在新聞發布會上介紹禧年的活動時，宣布了教宗將於12月26日在羅馬雷比比亞監獄開啟聖門。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各將於12月26日、聖斯德望慶日，在意大利羅馬雷比比亞監獄開啟聖門。聖座福音傳播部代理部長菲西凱拉（Rino Fisichella）總主教10月28日在聖座新聞室介紹有關禧年活動時宣布了這一消息。

九年前的聖週四教宗探訪了雷比比亞監獄，他願意以“希望的朝聖者”身份前來，在精神上與分散在世界各地的所有獄中服刑人同在。

教宗在《望德不叫人蒙羞》禧年詔書中，籲請為所有“被剝奪自由”的人，“每天承受被拘留及受限制的痛苦、缺乏關愛，而且在很多情況下人身得不到尊重”的人提供有尊嚴的條件。教宗寫道，“為了向服刑人提供一個關懷的具體標記，我希望能在監獄中開啟一道聖門，作為邀請服刑人懷著新希望和信心展望未來的標記（參閱第10項）。

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