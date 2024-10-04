教宗將參加羅馬教區關於“(不)平等”的會議

10月25日，教宗方濟各將在羅馬教區組織的會議上發言。這次會議旨在紀念50年前的“羅馬之禍”會議，討論羅馬城中的排斥和不平等現象。

(梵蒂岡新聞網)教宗方濟各將於10月25日星期五下午5點30分，在拉特朗聖若望大殿參加羅馬教區的會議，結束自今年2月以來開展的“(不)平等”之旅。該活動是為了紀念1974年2月12日至15日舉行的“基督徒面對羅馬城中的愛德與正義期望的責任”大會50週年，該大會也被稱為“羅馬之禍”會議。

根據羅馬教區公署的一份聲明，該會議邀請了各機構和社會團體的代表參加。下午的祈禱和反思活動將由教宗羅馬教區副代理主教雷納（Baldo Reina）主持，而記者馬爾谷·達米拉諾(Marco Damilano)將在兩位見證人的幫助下，向與會者總結最近幾個月在“（不）平等”方面所走過的歷程。教宗也將在此次會議上發表講話。會議期間，將向地方政府官員發放一本匯編，其中收集了教區通過“(不)平等”項目所做的工作。

回顧“羅馬之禍”會議

紀念活動於2月19日在“和解大廳”（Aula della Conciliazione）開始，今年已經舉行了一系列會議，專門討論羅馬城中的排斥和不平等現象最嚴重的不同領域，例如學校、醫療、住房和就業。每次會議都會邀請各個領域的代表發言，包括學生、醫療工作者、地方協會、經濟學家和專家。

雷納主教：“反思當今基督徒的責任”

教宗羅馬教區副代理雷納主教表示，“時隔五十年，我們感到有必要反思羅馬的罪惡，以及基督徒在面對這些不平等時的責任”。他進一步指出，舉辦這些會議進一步堅定了一個信念，那就是“教會在公共討論中存在”是必要的。主教還引用了聖保祿在《致斐理伯人書》中的話，“基督徒的行為應當合乎福音的公民”。因此，“我們並不奢望解決所有問題，但我們可以提供我們的貢獻、我們的先知性眼光和希望的建議”。他總結道，這一切都建立在與民間機構，特別是志願服務領域合作的基礎上。

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