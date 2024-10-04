教宗方濟各重組羅馬教區，將郊區和市中心整合起來

為增進教會共融的精神，教宗方濟各藉著《真正美好》手諭將羅馬教區的五個轄區縮減為四個，把市中心轄區的五個總鐸區分別納入周邊郊區的轄區內。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各藉著10月1日簽署的一道手諭，重新劃定了羅馬教區內的轄區界線，將目前位於市中心轄區內的五個總鐸區納入其它轄區，把轄區的數量從五個減成四個。

促進教會共融

教宗在這道名為《真正美好》（La vera bellezza）的手諭裡解釋道，禧年臨近，由於我們正在經歷的時代變化，以及需要促進市中心與郊區互動的願景等一系列的原因，羅馬教區「有必要且不拖延地」重新審視在其管轄範圍內牧靈工作的意義。教宗闡明，這項調整會需要幾個月的工作時間，其精神仍是更加促進「教會的共融」。

市中心與郊區

都市的擴張使市中心與郊區之間的距離逐漸加大，羅馬市中心古城區坐擁多個重要朝聖地，但是那裡的人員流動性增加，市中心可能會變成只是個露天博物館，而不能「彰顯並傳揚羅馬全然的聖善」。相反地，郊區很少得到市政府的關注和照顧，往往難以提供足夠的服務。

因此，一方面來說，市中心的居民流失，在那裡活動的主要是通勤族、遊客和商人，隨之而來的是愈加縮減的牧靈工作，儘管有些牧靈工作「美好且積極」。另一方面，郊區以堂區作為重要且實際的依靠，堂區生活根基扎實。教宗寫道，「一個長期存而不用的高潛力資產，需要加以重新思索，並用於服務天主子民」。

牧民工作重新調整步調

教宗方濟各在教會社會訓導四項原則的啟發下撰寫了這道手諭。他也在日前於盧森堡和比利時的牧靈訪問中多次提到這些原則。「假如牧者沒有意識到時代的改變也需要重新調整聖事和牧靈的步調，很可能會白費功夫」。為此，教宗強調，「需要考慮到住在某個堂區範圍內的天主子民的步調，以及最適合家庭的服務時間」。

此外，將羅馬教區的市中心轄區與其它轄區整合起來，也意味著其它轄區參與了在羅馬的整個基督信仰歷史。

靈性經驗的深度超越數字

因此，如同伯多祿繼承人所重申的，時間重於空間。對羅馬的堂區來說，禧年的準備工作不該僅限於評估與現場朝聖者有關的數據：需要做好準備去感受自己屬於一段充滿光明且美好的歷史，在更深一層的意義上隨時接納並分享這一美好。秉持這個視野，「禧年的門首先必須是羅馬人民自己朝聖的目的地，其次才是與世界各地朝聖者相遇的機會」。

我們越是照顧脆弱就越是美好

接著，教宗談論了信仰之美的意義。「唯有在教會能夠拯救美的情況下，美才有辦法拯救世界」。回到母親的圖像，教宗指出，整座城市，不光是市中心的古城區，都是教會具體母愛的表現。「脆弱是美的另一種表達，使我們投以關注。我們越是照顧脆弱就越美好。」

教宗藉此機會向眾多工作人員和志願者表達感謝，他們懷著真正的福音精神使羅馬這座城市得以敏銳察覺到有需要者的需求，尤其是在市中心古城區。他稱讚許多善會團體照顧最弱小者。這些機構應當「得到整個教區的認識、推動和支持」，為此專門任命一位主教代表的程序已經在進行中。

在教會內「封地」是傷害共融的罪

教宗指出，「次文化非但無法加強教區共融，反而往往會助長衝突。從教會的角度來看，各占一方的封地情況不可存在」。換句話說，「使堂區自成一個小宇宙，這是傷害教區合一與共融的罪；把團體變成獨樹一格的次文化，這是違背教會共融的罪。這適用於所有教會實體或運動」。「羅馬是唯一的大家庭，無論是不是羅馬人民，我們所有人都必須感受到家的溫馨，像個朝聖者那樣被接納」。

羅馬主教最後敦促眾人要「跟隨教會同道偕行的律動」，超越「菁英主義和自私自利的需求」。「我們教區的回應是搭建橋樑」，促進教會的共融，使我們每一個人和所有人只屬於復活主基督和祂的教會。

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