教宗方濟各的新通諭《祂愛了我們》能幫助我們了解基督愛我們的方式。

（梵蒂岡新聞網）聖座新聞室10月24日公布並介紹了教宗方濟各論耶穌聖心的新通諭《祂愛了我們》。同一天，聖座傳播部編輯主任托爾涅利（Andrea Tornielli）在本新聞網上撰文，從耶穌聖心改變世界的視角作了省思。托爾涅利指出，教宗方濟各的這道通諭幫助我們了解基督愛我們的方式。以下是這篇文章的內容：

教宗方濟各在他的新通諭中寫道，“基督愛我們的方式是祂不想過多向我們解釋的事。祂在自己的行為中表現出來。注視祂的行為，我們就可發現祂如何對待我們每一個人……”。我們是希臘理性主義、後基督信仰唯心主義、唯物主義的子孫，今天又處於個人主義的液態文化中，我們要努力徹底明白基督信仰不可被降低為一種理論、一種哲學、一套道德規範，甚至是一連串的感性情緒。相反地，這信仰是與一個生活的基督相遇。

因此，了解祂愛我們的方式，也就是吸引我們和召叫我們的方式，與祂建立關係，這不能簡化為一種推理、一種可炫耀的文化認同，或是一本在需要時可參考的規則手冊。了解耶穌如何愛了我們與內心有關：這是一段有關行動、注視和話語的經歷；一段友誼的經歷，一個關於內心的問題。教宗寫道，“我就是我的心，因為這心使我有別於他人，使我體現出我的靈性身份，並使我與他人共融”。教宗建議，為能了解耶穌如何愛了我們，我們要“注視祂的行為”，也就是默想福音的場景，驚嘆在我們身邊不斷發生的福音事實，也許這些事是在我們最意想不到的地方發生。

注視祂的行為，我們會看到耶穌“全心關注人、人的憂慮和痛苦”。納匝肋人所提出的是“朋友彼此相融。祂來了，祂越過了所有的距離，祂親近我們，將之作為存在的最普通和最平常的事。事實上，祂有另一個名稱，那就是‘厄瑪奴耳’，意思是‘天主與我們同在’，天主接近我們的生活，在我們當中生活。天主聖子道成肉身”，祂空虛自己，做了僕人，為了愛而犧牲自己的性命。

與基督信仰相遇，就是與基督的聖心相遇，那顆無法無動於衷的聖心以祂無限的慈愛擁抱我們，邀請我們效法祂。恭敬耶穌聖心能帶來社會效應，因為這個在戰爭、社會經濟失衡、消費主義及反人性的科技使用中苟延殘喘的世界，“可從內心開始改變”。如此一來，《祂愛了我們》這道通諭就是解讀教宗全部牧職的一把鑰匙。

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