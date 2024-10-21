教宗方濟各將頒布第四道通諭《祂愛了我們》

教宗方濟各關於敬禮耶穌聖心的新通諭將於10月24日公布。教宗已於今年6月的公開接見活動中宣布了這個消息，表明這份文件將收集過往訓導文件的有關省思。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各將頒布第四道通諭，全篇論述對耶穌聖心的敬禮。新通諭的標題是《祂愛了我們》（Dilexit nos），論述“耶穌基督聖心的人性和天主性的愛”。聖座新聞室10月21日公布了頒布這道通諭的日期，即10月24日。人類處於一個最富戲劇性的時刻，戰爭持續不斷、社會與經濟失衡、無節制的消費主義、能使人類生存變質的新科技，這些都是當今時代的特徵，教宗此時頒布這道通諭，要求世人改變視野、願景和目標，找回最重要且最必要的所在：心靈。

教宗方濟各於今年6月5日的週三公開接見活動中，就已宣布秋季將發表一份文件，幫助信友們默觀“上主的愛”的各個方面，讓這愛“光照教會更新的旅程”，而且“也向這個似乎失去心靈的世界講述一些具有意義的事”。教宗解釋說，這份文件“將收錄對過往的訓導文件和可追溯到聖經的漫長歷史的珍貴省思，以便今天向整個教會重新提出這充滿靈性美妙的敬禮”。

1673年，耶穌首次將自己的聖心顯示給聖女瑪加利大（Margherita Maria Alacoque），此事件距今已有350年。對這個事件的慶祝活動於2023年12月27日開始，將於2025年6月27日結束。教宗方濟各這道關於敬禮耶穌聖心的通諭，正值舉行這項慶祝活動的期間發表。

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