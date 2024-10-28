教宗追思古鐵雷斯神父：他帶來許多福音果實

秘魯解放神學家古鐵雷斯神父去世後，教宗方濟各發表視頻訊息，對這位解放神學創始人之一的神學家的去世表示哀悼。解放神學是一個源自拉丁美洲的神學運動，以窮人和人的解放為關注的焦點。

（梵蒂岡新聞網）秘魯解放神學家古鐵雷斯（Gustavo Gutiérrez）神父10月22日晚上在利馬的聖道明會院安息主懷。教宗聞訊後，在世界主教會議的會場保祿六世大廳錄製了視頻訊息，表達對這位一生致力於為窮人發聲的解放神學家的哀思。教宗說，古鐵雷斯神父是“一位屬於教會的人，在他必須沈默時他曉得沈默，在他遭遇痛苦時，他曉得受苦”。

古鐵雷斯神父的葬禮於10月24日在利馬的玫瑰聖母大殿舉行，教宗的視頻訊息在此機會上播放。

教宗說：“今天我們追思古鐵雷斯，他是一個偉人，一個屬於教會的人。在他必須沈默時他曉得沈默，在他遭遇痛苦時，他曉得受苦。他曉得把使徒的成果和如此豐富的神學向前推進。”教宗也在視頻中邀請眾人為古鐵雷斯神父祈禱，求天主賜予他永恆的安息。

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